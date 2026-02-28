بغرض زيادة المشاهدات.. ضبط شخص روج شائعة عن تعدى مجموعة من الشباب على 4 فتيات

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام مجموعة من الشباب بالتعدى على 4 فتيات قاصرات ووفاة إثنين منهن بإحدى المقابر بالغربية.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فـى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط صاحبة الحساب (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) ، وضُبط بحوزتها (هاتف محمول)، وبمواجهتها قررت بأن القائم بالنشر على حسابها نجلها (طالب) "أمكن ضبطه"،وبمواجهته قرر بنشره للمنشور بتاريخ 26 الجارى على خلاف الحقيقة بصفحة والدته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وأضاف بحذفه للمنشور عقب ذلك لتخوفه من تعرضه للمساءلة القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









