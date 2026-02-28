القبض على سائق تعدى على شخص بالضرب بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام سائق سيارة ميكروباص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وفر هارباً بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (يعمل بمجال التسويق العقارى "مصاب بجرح باليد"– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة ميكروباص أثناء قيادته للسيارة تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بالضرب مُحدثا إصابته لخلافات حول أولوية المرور.

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "بدون ترخيص" وقائدها (سائق -مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلاف .

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





