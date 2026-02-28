الداخلية تكشف عن قضية غسل 25 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس شركة) .

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (25) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





