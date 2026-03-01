تعليم بنى سويف تكرم طلاب وطالبات المدارس الموهوبين

كرم قسم الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة بنى سويف التعليمية بقيادة رينيه مكرم رئيس القسم مجموعه من الطلاب الحاصلين على المركز الأول على مستوى الإدارة فى مسابقات الموهوبين.

حضر التكريم الذى أقيم تحت رعاية الدكتور سعيد خليدى مدير الإدارة وبحضور أحمد سرور وكيل الإدارة ودكتور فاروق خلاف مسؤل متابعة الموهوبين بالمديرية، ورينيه مكرم رئيس قسم الموهوبين بالإدارة .

وشملت المدارس التى تم تكريمهما الصفا الإعدادية بنات, الاقباط الإعدادية بنات ,الاقباط الإعدادية بنين ,منشأة حيدر الإعدادية ،باروط المجمعة ، باروط الثانوية التجارية،باروط الفنية بنات ،القومي الخاصة، السلام الخاصة، السيدة خديجة الثانوية بنات ،المنتزه الابتدائية بنين ،الزهراء الابتدائية بنات ،الشهيد انور السادات الإعدادية بنين.