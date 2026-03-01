محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي بأهناسيا لمتابعة منظومة التصالح





واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء

، حيث تفقد اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أهناسيا، للوقوف على انتظام العمل ومتابعة مستجدات الأداء داخل المنظومة.

جاء ذلك بحضور أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة أهناسيا، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ونواب رئيس المدينة، ومسؤولي المركز التكنولوجي.

واطّلع المحافظ على آليات استقبال طلبات التصالح، ومراحل فحص الملفات، وسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز، وتبسيط خطوات العمل، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، والتقييم الدوري للمنظومة لضمان كفاءة تقديم الخدمات، وتحقيق أعلى مستوى من الجودة والانضباط الإداري.