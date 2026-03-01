قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
محافظات

محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي بأهناسيا لمتابعة منظومة التصالح

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف


 
واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء

، حيث تفقد اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أهناسيا، للوقوف على انتظام العمل ومتابعة مستجدات الأداء داخل المنظومة.

جاء ذلك بحضور أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة أهناسيا، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ونواب رئيس المدينة، ومسؤولي المركز التكنولوجي.

واطّلع المحافظ على آليات استقبال طلبات التصالح، ومراحل فحص الملفات، وسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز، وتبسيط خطوات العمل، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، والتقييم الدوري للمنظومة لضمان كفاءة تقديم الخدمات، وتحقيق أعلى مستوى من الجودة والانضباط الإداري.

بني سويف اهناسيا محافظ بني سويف

