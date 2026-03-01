قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
لبنان على صفيح ساخن.. اجتماع عاجل لمجلس الدفاع بعد تصاعد الأزمة «الإيرانية – الإسرائيلية»
«الأوقاف»: مُبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة.. و749 قافلة دعوية بالمدارس خلال شهر رمضان
باكستان: إصابة 5 أشخاص جراء اشتباكات بمحيط القنصلية الأمريكية
فن وثقافة

محمد رمضان ابني وهذا سبب طلاقي.. علا رامي تكشف كواليس جديدة عن حياتها

حلقة علا رامي
حلقة علا رامي
أحمد إبراهيم

حلّت الفنانة علا رامي ضيفة على برنامج بين السطور، الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي على شاشة قناة TEN، في حلقة صريحة كشفت خلالها عن مواقف إنسانية ومهنية جريئة، وتحدثت بلا تجميل عن العمر، والفن، والعائلة، والاختيارات الصعبة.

وقالت علا رامي إنها لا تخاف من التقدم في العمر ولا تقلق من الزمن، مؤكدة أن لكل مرحلة جمالها الخاص، وأن التجاعيد وتغير الملامح أمر طبيعي يجب احترامه، مضيفة: «لما ببص في المراية مش بشوف غير المكتوب.. أبويا وأمي هم اللي حطوني على أول الطريق»، في إشارة واضحة لاعتزازها بجذورها وقيمها.

وتطرقت علا رامي إلى انفصال ابنها، موضحة أن ما حدث كان قسمة ونصيب، وأن الانفصال كان قائمًا بالفعل قبل إعلان الطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة استمرار التواصل الإنساني بين الطرفين. 

كما نفت بشكل قاطع أن يكون عمر قد أبعد ياسمين عن التمثيل، مشيرة إلى أن قرار الابتعاد جاء بسبب ظروف خاصة بتربية ابنتها، وكان قرارًا شخصيًا منها.

وعن ابنتها «إيما»، كشفت أنها وُلدت في الولايات المتحدة، ولم تعد العائلة إلى مصر إلا عندما كان عمرها شهرًا ونصف، مؤكدة حرصها الدائم على الاستقرار الأسري بعيدًا عن الضغوط.

علا رامي وتيك توك

وفي اعتراف جريء، قالت علا رامي: «أنا ممثلة محترفة بقالي 37 سنة، قاعدة في بيتنا، المعروض عليّ قليل، ومش متواجدة في شِلَل، ومحدش بيعزمني على حفلات أو مناسبات»، معتبرة أن العزلة أحيانًا تكون نتيجة طبيعية لعدم المجاملة أو السعي وراء العلاقات.

وعن وجودها على تطبيق تيك توك، أوضحت أن المنصة أصبحت مصدر دخل لها في الفترة الحالية، خاصة مع قلة الأدوار، مؤكدة أن العمل الشريف في أي مساحة فنية ليس عيبًا، وأن الفن يتغير بتغير الزمن.

كما تحدثت عن ابنها عمر، مشيرة إلى أنها لا ترغب في دخوله مجال التمثيل لأن المشوار صعب وقاسٍ، مؤكدة أن ما يُعرض عليه ليس اختياراته بل اختيارات السوق، وكشفت أنه تقدم إلى معهد التمثيل من دون علمها، واصفة الأمر بأنه تم «من غير فلترة».

وخلال عرض صورة شقيقتها الراحلة سحر رامي، قالت إنها سبقتها في الشهرة وساعدتها كثيرًا، لكنها أوضحت أن اختلاف الطباع بينهما كان واضحًا، فـ«سحر كانت جدية جدًا وأنا عاطفية»، نافية أي خلاف، ومؤكدة عمق العلاقة الإنسانية بينهما.

خلافات غادة عبد الرازق وعلاقتها بـ محمد رمضان 

وعن الفنانة غادة عبد الرازق، نفت علا رامي وجود أي خلافات بينها وبينها، موضحة أن ما تردد عن أزمات مع رانيا يوسف بسبب تترات الأعمال لا أساس له من الصحة.

وتحدثت علا رامي عن الفنان محمد رمضان، واصفة إياه بـ«ابني التاني»، وكشفت أنها عرفته طفلًا في مسرحية للأطفال وكان ملتزمًا في البروفات، لكنها انتقدت بعض سلوكياته الحالية مثل استعراض السيارات والعري ثم الاعتذار، مؤكدة احترامها لاجتهاده ونجوميته، لكنها لا تحب وصف «نمبر وان».

طلاقها من أبو الليف

وفي ختام اللقاء، حسمت علا رامي الجدل حول طلاقها من أبو الليف، نافية تمامًا أن يكون السبب عدم الإنجاب، مؤكدة أن السبب الحقيقي يعود إلى رغبته في الانطلاق وكثرة المعجبات، بينما كانت هي تميل إلى الاستقرار، مشددة على أن قرار الانفصال تم بالتفاهم والاحترام المتبادل.

