سر غياب وليد الكرتي عن رحلة بيراميدز إلى المغرب

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب استبعاد لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي من رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة من صباح السبت المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المنيري أن الكرتي يعاني من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة حرس الحدود الأخيرة وغاب بسببها عن مواجهة البنك الأهلي في الدوري، مشيرا إلى أن الجهاز الفني فضل استبعاده حتى يواصل أداء برنامجه التأهيلي بالقاهرة حتى يعود سريعا إلى المباريات.