رياضة

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة للمغادرة إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

وصل فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة من صباح السبت المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي  

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

وتغادر بعثة بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم في طريقها إلى الرباط على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة الهامة، بعدما اختتم الفريق تدريباته بملعب الدفاع الجوي قبيل السفر.

نادي بيراميدز بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

