جان رامز وأحمد داود من كواليس بابا وماما جيران

شارك الفنان الشاب جان رامز صور من كواليس مسلسل بايا و ماما علي صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام جيران و الذي يعرض حالياً ضمن موسم رمضان 2026



ويجسد جان رامز، التأثير السلبي على الأولاد بعد الطلاق، حيث تلعب شخصية "يوسف"، دورا مهما في أحداث العمل.

ويشرح لنا تغير شخصية "يوسف" بعد طلاق أحمد داود وميرنا جميل، التأثير السلبي للطلاق، حيث تتغير تماما ويصبح غير مهتم بدراسته أو تمارينه الرياضية.

كما يولد طاقة عنف داخل يوسف بسبب الطلاق، والشعور بالغيرة دائما من العلاقات الاسرية الناجحة، والتحدث بشكل غير لائق مع أسرته.



أبطال مسلسل "بابا وماما جيران"

وإلى جانب الفنان جان رامز، يضم مسلسل "بابا وماما جيران"، كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين، ميمي جمال، إسماعيل فرغلي، محمود حافظ، محمد محمود، عايدة رياض.

ويذاع العمل عبر منصة "شاهد"، وقناة “Mbcمصر".