تعارف حسن حفني وأحمد رزق يتسبب في غرق ابنه.. مسلسل اللون الأزرق الحلقة 6

تستمر أحداث مسلسل اللون الأزرق بطولة الفنانة جومانا مراد وأحمد رزق في التصاعد، ولكن نهاية الحلقة السادسة مفاجأة غير متوقعة.

مسلسل اللون الأزرق الحلقة 6

يحاول الأب أدهم -أحمد رزق- مساعدة ابنه الطفل المصاب بطيف التوحد، في دمجه بالمجتمع بعد عودتهم من الإمارات، وذلك عن طريق اشتراكه في النادي.

وأثناء تعارف أدهم على الكابتن محمود -حسن حفني- من أجل تعليم ابنه السباحة، تنتهي أحداث الحلقة السادسة بغرق الطفل في حمام السباحة، دون درايةً من الأب أو الكابتن محمود.

*أبطال مسلسل اللون الأزرق*

يتعاون حسن حفني مع العديد من الفنانين في المسلسل، منهم: جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، ياسمين سمير، وذلك تحت قيادة المؤلف مريم نعوم، والمخرج سعد هنداوي.

كما أن حسن استطاع تحقيق نجاحًا ملحوظًا من خلال مشاركته في مسلسل "الست موناليزا" مع الفنانة مي عمر، من خلال دور أيمن خطيب شقيقة موناليزا خلال الأحداث، والداعم لشقيقتها طوال المسلسل.