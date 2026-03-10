تعارف حسن حفني وأحمد رزق يتسبب في غرق ابنه.. مسلسل اللون الأزرق الحلقة 6

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
فن وثقافة

تستمر أحداث مسلسل اللون الأزرق بطولة الفنانة جومانا مراد وأحمد رزق في التصاعد، ولكن نهاية الحلقة السادسة مفاجأة غير متوقعة.

مسلسل اللون الأزرق الحلقة 6

يحاول الأب أدهم -أحمد رزق- مساعدة ابنه الطفل المصاب بطيف التوحد، في دمجه بالمجتمع بعد عودتهم من الإمارات، وذلك عن طريق اشتراكه في النادي.

وأثناء تعارف أدهم على الكابتن محمود -حسن حفني- من أجل تعليم ابنه السباحة، تنتهي أحداث الحلقة السادسة بغرق الطفل في حمام السباحة، دون درايةً من الأب أو الكابتن محمود.

*أبطال مسلسل اللون الأزرق*

يتعاون حسن حفني مع العديد من الفنانين في المسلسل، منهم: جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، ياسمين سمير، وذلك تحت قيادة المؤلف مريم نعوم، والمخرج سعد هنداوي.

كما أن حسن استطاع تحقيق نجاحًا ملحوظًا من خلال مشاركته في مسلسل "الست موناليزا" مع الفنانة مي عمر، من خلال دور أيمن خطيب شقيقة موناليزا خلال الأحداث، والداعم لشقيقتها طوال المسلسل.

حسن حفني اخبار الفن نجوم الفن

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

شيكولاتة

ماذا يحدث عند تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام

لقمة القاضي

هنفطر إيه النهارده.. دجاج مشوي في الفرن وجلاش بالفراخ ولقمة القاضي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامة تظهر في القدم قد تكشف ضعف القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

