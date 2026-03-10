مسلسل رأس الأفعى الحلقة 21.. القبض على عبد الرحمن المرسي وهروب محمود عزت

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 21 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث بدأت الحلقة بمشهد “فلاش باك” كشف هروب مصطفى مشهور “نضال الشافعي”، برفقة محمود عزت “شريف منير” وخيرت الشاطر “عمرو عبد العزيز”، في مسعى سري لمغادرة البلاد.

وتعود بنا الأحداث بعد ذلك الى فترة ما بعد احداث فض رابعة، ويطلب محمود عزت من عبد الرحمن المرسي “محمد الدسوقي” إعداد ملف استراتيجي يحمل عنوان “الرؤية”، يتضمن تصورًا كاملًا لكافة السيناريوهات المحتملة لسقوط النظام في مصر، وفق رؤية الجماعة في تلك الفترة، إلى جانب وضع خطة زمنية تمتد لسبع سنوات من 2018 حتى 2025.

كما شدد على ضرورة تجهيز ملف إعلامي قوي يستخدم كورقة ضغط، عبر استغلال الملف الاقتصادي، مع وضع “يوم الحسم” كخيار أول ضمن السيناريوهات المطروحة.

بينما يتمكن مراد “أمير كرارة، من الوصول إلى مكان عبد الرحمن المرسي وإلقاء القبض عليه، وذلك من خلال القبض على عنصر من الجماعة يطلق عليه اسم “زيزو” وخلال التحقيقات، يكشف المرسي تفاصيل ما ورد في ”ملف الرؤية"، موضحًا أن الخطة اعتمدت على افتعال أزمات اقتصادية، وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، والعمل على تشويه صورة القيادة السياسية، مع الترويج دوليًا لفكرة تراجع شعبيتها.

كما أقر بوجود مخطط لاستهداف الهيئات القضائية عبر منصات إعلامية غير محسوبة رسميًا على الجماعة، بهدف التشكيك في نزاهة القضاء وإثارة حالة من الغضب العام، تمهيدًا لاستثمارها سياسيًا في مرحلة لاحقة.

وانتهي الحلقة بمغادرة محمود عزت من مكانه القديم الى مكان جديد خوفا من ارشاد المرسي قوات الأمن على مكانه.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرارا غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.