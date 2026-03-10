بسمة داود تحتفل بعيد ميلاد نور في أب ولكن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بسمة داوود تحتفل بعيد ميلاد نور في آب ولكن

بسمة داوود تحتفل بعيد ميلاد نور في آب ولكن
بسمة داوود تحتفل بعيد ميلاد نور في آب ولكن
أوركيد سامي

احتفلت نادية بسمة داوود  بـ عيد ميلاد نور ابنة شقيقتها نبيلة في وسط احتفال العائلة، وتذهب نبيلة ( بسمة داوود ) إلى المستشفى بعد معرفتها بأن والدها فاق من الغيبوبة ضمن أحداث مسلسل أب ولكن.

مسلسل أب ولكن بطولة محمد فراج، وبسمة داوود، وركين سعد، وهاجر أحمد. والعمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

أحدث أعمال بسمة داوود هو مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، الذي يتكون من حلقات منفصلة متصلة، حيث تتكون كل قصة من ٥ حلقات، ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم. ومن ضمن حكاياته حكاية Just You، بطولة بسمة داوود، تارا عماد، وفاء صادق، وعمرو جمال، وهو من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري.


وفي سياق آخر، يُعد فيلم إسعاف أول أول بطولة سينمائية لبسمة داود في المملكة العربية السعودية، حيث قدمت خلاله دور لينا، الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض، وتتشابك الأحداث بينها وبين كل من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني)، المسعفَين العاملَين في العاصمة السعودية، وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي.


كما شاركت بسمة داوود في مسلسل تيتا زوزو، والذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم: إسعاد يونس، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، ندى موسى، حمزة العيلي، إلى جانب نخبة أخرى من الفنانين. العمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.


وفي سياق متصل، حققت بسمة داوود نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية نهلة في مسلسل الوصفة السحرية، حيث تصدرت محركات البحث خلال عرض الحلقات الأخيرة بفضل قوة أدائها. العمل من تأليف مصنع الحكايات، فكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي، إيرين يوسف، ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.


ويُعد هذا النجاح امتدادًا لما حققته في مسلسل إيجار قديم، الذي قدمت خلاله شخصية ريهام، وحصدت عنه ردود أفعال قوية على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركها في بطولته شريف منير، صلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبي، وميمي جمال. المسلسل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.


كما عُرض لها على المنصة نفسها مسلسل مشوار الونش، بمشاركة محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، ومنة فضالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

يُذكر أن بسمة داود فنانة شابة بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل ملوك الجدعنة، الذي نافست به في موسم رمضان ٢٠٢١، كما قدمت حكاية تاج راسنا بابا ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك ٤، وشاركت في مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند منصة شاهد طوال فترة عرضه، إضافة إلى مسلسل حكايات جروب الدفعة الذي نال ردود أفعال إيجابية عند عرضه على منصة Watch It.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل أب و لكن

