صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق
إيقاف فاركه مدرب ليدز يونايتد مباراة لسبب صادم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خوان بيزيرا يحل ثامنًا في تقييم سوفاسكور خلال هذا الأسبوع.. تفاصيل

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مينا ماهر مفاجأة بشأن اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك.

خوان بيزيرا

وكتب الإعلامي مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لاعبنا خوان بيزيرا في المركز الثامن في تقييم سوفاسكور خلال هذا الأسبوع بالنسبة للاعيبة البرازيليين ".

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام إنبي غدًا في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد المقاولون العرب، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لمواصلة صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك المباراة وسط عدة غيابات مؤثرة حيث يفتقد الفريق خدمات كل من سيف جعفر ومحمد عواد، وأحمد حمدي وبارون أوشينج لأسباب فنية بالإضافة إلى محمد شحاتة للإيقاف بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية.

كما يغيب كل من محمود الونش وعمرو ناصر بسبب خضوعهما لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة إلى جانب محمود جهاد لعدم الجاهزية وأحمد حسام بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يحدد معتمد جمال المدير الفني للزمالك التشكيل الأنسب لخوض اللقاء وفقًا لظروف المباراة واللاعبين المتاحين في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

ويخوض الزمالك المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعدما حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 4 مواجهات بينما تلقى خسارتين فقط.

على الجانب الآخر، يحتل فريق إنبي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 9 لقاءات مقابل 4 هزائم ويطمح الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

خوان بيزيرا الزمالك الاهلي

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

الشيخ عمرو فاروق

برواية شعبة عن عاصم الكوفي.. عمرو فاروق يؤم آلاف المصلين في الجامع الأزهر

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى كلمة الفتنة الصحيح في القرآن: مختلفة عن عرفنا الشعبي

شيخ الأزهر

تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر.. توزيع 3 آلاف وجبة سحور للمعتكفين بالجامع الأزهر

بالصور

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

