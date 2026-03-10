قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
المدمرة البريطانية دراجون تتحرك باتجاه منطقة البحر المتوسط
الدفاع الروسية : إسقاط مقاتلة أوكرانية .. والقضاء على 1505 جنود بمختلف الجبهات
تأجيل عدد من مباريات الدوري المغربي.. اعرف السبب
قرار عاجل من توروب بشأن حارس مرمى الأهلي عقب مباراة طلائع الجيش
مخاوف أوروبية من تعطل الملاحة في مضيق هرمز مع تصاعد الحرب على إيران
إنشاء شبكة موانئ نهرية بالمحافظات لشحن البضائع وخدمة الركاب | تفاصيل مهمة
بحضور وزيرة البيئة | إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
بكاء وسخرية وهجوم | دينا تنطق الشهادتين في رامز ليفل الوحش .. ماذا حدث؟
ضياء رشوان : الحكومة ليست المسؤولة عن أي محتوى يسيء للدول العربية
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يتغنى بنجم الزمالك: حلال فيك كل جنيه

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا

أشاد الإعلامي عمرو الدردير بنجم الزمالك خوان بيزيرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الدردير: حلال فيك كل جنيه اتدفع والله.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام إنبي غدًا في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد المقاولون العرب، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لمواصلة صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك المباراة وسط عدة غيابات مؤثرة حيث يفتقد الفريق خدمات كل من سيف جعفر ومحمد عواد، وأحمد حمدي وبارون أوشينج لأسباب فنية بالإضافة إلى محمد شحاتة للإيقاف بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية.

كما يغيب كل من محمود الونش وعمرو ناصر بسبب خضوعهما لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة إلى جانب محمود جهاد لعدم الجاهزية وأحمد حسام بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يحدد معتمد جمال المدير الفني للزمالك التشكيل الأنسب لخوض اللقاء وفقًا لظروف المباراة واللاعبين المتاحين في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

ويخوض الزمالك المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعدما حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 4 مواجهات بينما تلقى خسارتين فقط.

على الجانب الآخر، يحتل فريق إنبي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 9 لقاءات مقابل 4 هزائم ويطمح الفريق البترولي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

الزمالك خوان بيزيرا اخبار الزمالك صفقات للزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

الدكتور ضياء العوضي

بتاع كله.. لماذا أسقطت نقابة الأطباء عضوية ضياء العوضي وشطبه نهائيا؟

ترشيحاتنا

بوتين وترامب

مساعد الرئيس الروسي: مباحثات بوتين وترامب تناولت قضايا دولية مهمة

التعاون الخليجي

التعاون الخليجي: مشاركة المجلس في القمة العربية- الأوروبية لوقف الاعتداءات الإيرانية

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إنسانية طارئة إلى لبنان

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد