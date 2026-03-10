اتجاه داخل الأهلي لرحيل ييس توروب قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

كشفت مصادر داخل نادي الأهلي عن وجود اتجاه قوي داخل مجلس الإدارة لدراسة مصير المدير الفني الدنماركي ييس توروب خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرًا وقبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي الرياضي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب المصادر، فإن ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي يدرس فكرة دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب الدنماركي، من أجل إنهاء التعاقد معه قبل المرحلة الحاسمة من الموسم الجاري، وذلك في محاولة لإنقاذ الفريق قبل مواجهة الترجي في ربع نهائي البطولة القارية.

مقترح ثانٍ داخل مجلس الأهلي

وفي المقابل، تدرس إدارة الأهلي سيناريو آخر يتمثل في استمرار توروب في منصبه بشكل مؤقت، مع التعاقد مع مدرب مصري للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويقضي المقترح بأن يحصل المدرب المصري على جميع صلاحيات المدير الفني، بحيث يقود الفريق فنيًا خلال المباريات والتدريبات، بينما يظل توروب متواجدًا ضمن الجهاز الفني وعلى مقاعد البدلاء فقط خلال المباريات.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل اقتراب مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة على اللقب القاري.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة مشاورات مكثفة داخل القلعة الحمراء من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم