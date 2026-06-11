استجابة سريعة لحل أزمة الصرف الصحي بمستشفى جامعة قناة السويس

أكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تهتم بتطوير البنية التحتية للمستشفى الجامعي باعتباره أحد أهم الصروح الطبية والتعليمية التي تقدم خدماتها العلاجية والتدريبية لأبناء إقليم القناة وسيناء، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية ومستدامة للتحديات التي تواجه المرافق الحيوية داخل الجامعة.

وفي هذا الإطار، استقبل الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، لبحث آليات التعامل مع مشكلة الصرف الصحي الخاصة بمستشفى جامعة قناة السويس، ووضع تصور متكامل يتضمن حلولًا نهائية تسهم في إنهاء هذه المشكلة التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من قيادات الجامعة، بما يضمن استدامة وكفاءة الخدمات المقدمة داخل المستشفى الجامعي.

وشهد اللقاء من جانب جامعة قناة السويس حضور الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب، والدكتور إبراهيم القرش، مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة، والمهندسة هبه إمام، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

كما حضر من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، المهندس أيمن حسن، رئيس قطاع الدعم الفني، والمهندس محمد محب، مدير عام المكتب الفني، والمهندس أحمد جاد، رئيس منطقة الإسماعيلية، والمهندسة روان أحمد، مهندسة بمكتب الدعم الفني، والدكتورة عبير خليل، مدير العلاقات العامة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة الحلول الفنية المقترحة لمعالجة مشكلة خط طرد محطة رفع الصرف الصحي بمستشفى الجامعة، إلى جانب استعراض أعمال الإحلال والتجديد المطلوبة بما يتناسب مع التوسعات الكبيرة التي شهدتها المستشفى الجامعية ومبانيها وملحقاتها خلال الفترة الأخيرة، وبما يحقق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه، قام اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، يرافقه رؤساء القطاعات المعنية بالشركة، بزيارة ميدانية لموقع مسار الخط لإجراء معاينة دقيقة على أرض الواقع، والوقوف على الوضع الفني الحالي ومحددات التنفيذ، حيث تم تفقد مسار خط الطرد والاطلاع على التحديات الفنية المرتبطة بالموقع، ومراجعة المقترحات الخاصة بتغيير مسار الخط وتنفيذه بأقطار أكبر قادرة على استيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة داخل المستشفى الجامعي.

وأكد اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان أن هذا المشروع يأتي على رأس أولويات العمل، نظرًا لأهمية مستشفى جامعة قناة السويس كأحد الصروح الطبية والتعليمية الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين بمحافظات إقليم القناة وسيناء، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الدراسات الفنية بشكل عاجل ودقيق بما يضمن اختيار أفضل البدائل التنفيذية.

ووجّه رئيس شركة مياه القناة المختصين بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والتصميمات المتكاملة للمشروع، بما يشمل كافة الحلول والبدائل الهندسية المقترحة، تمهيدًا للبدء في التنفيذ على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل الإعداد والتنفيذ لضمان دقة العمل وسرعة الإنجاز.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تقسيم خطة العمل إلى مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في خطة عاجلة يجري تنفيذها خلال 15 يومًا تتضمن تنفيذ أعمال تجديد جزئي للخط الداخلي بالمستشفى الجامعي، بينما يتضمن المسار الثاني وضع حلول متكاملة ونهائية تستهدف فصل شبكة الصرف الصحي الخاصة بالمستشفى عن شبكة الجامعة، بما يحقق الاستقرار التشغيلي ويحد من تكرار المشكلات مستقبلًا، إلى جانب المتابعة الدورية لشبكات الصرف الصحي القائمة داخل الجامعة من خلال أعمال الصيانة الدورية.

وفي ختام اللقاء، أكد الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور أن الجامعة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لضمان سرعة تنفيذ الحلول المقترحة وفقًا لأعلى المعايير الفنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفى الجامعي وتحقيق

بيئة عمل وتعليم وعلاج آمنة ومستدامة.

