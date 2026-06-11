رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع شركة "برستيج دينم ميلز" الهندية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة "برستيج دينم ميلز – Prestige Denim Mills Co." (تحت التأسيس)، لإقامة مشروع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وذلك باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو مليار جنيه مصري)، وعلى مساحة إجمالية قدرها 100 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، حيث يستهدف المشروع إنتاج أقمشة الدنيم بمراحلها المختلفة من النسيج والصباغة والتشطيب، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 مليون متر، مع توجيه 70% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية و30% للسوق المحلي. وقد وقع العقد الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، ووقع من جانب شركة برستيج دينم ميلز السيد عمران هارون، مالك الشركة.

وفي هذا السياق صرح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع الجديد يمثل امتداداً للاستثمارات الهندية الناجحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأول استثمار هندي بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بما يعكس الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار داخلها، مؤكدًا أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت قاطرة للاستثمارات الدولية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر، بعد نجاح الهيئة في التغلب على تحديات البنية التحتية وتجهيز المنطقة، الأمر الذي أسهم في جذب استثمارات متنوعة من دول وجنسيات مختلفة، خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأضاف وليد جمال الدين أن القنطرة غرب الصناعية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح أحد أهم المراكز الإقليمية لصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، مؤكدًا أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى توطين الصناعات المتكاملة وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

جدير بالذكر أن استثمارات قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية تخطت حاجز المليار دولار من خلال مشروعات لشركات وجنسيات متعددة، بما يعكس الثقة المتنامية من المستثمرين الدوليين في منطقة القنطرة غرب الصناعية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.