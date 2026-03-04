نشأت الديهي: إسرائيل تمهد لعمليات هدم المسجد الأقصى وإلصاقها بإيران

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي قال خلالها إن لم نعد بحاجة لبريطانيا، وأن العلاقات لم تعد كما كانت، وذلك بعد رفضها تقديم الدعم لأمريكا في حربها ضد إيران، قائلًا: "اليوم طلاق الولايات المتحدة وبريطانيا أو بريطانيا تتخلى عن واشنطن في سابقة لم تحدث من قبل".

قطع العلاقات التجارية

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن "ترامب" لم يكتفي بدولة بريطانيا فقط، ولكنه قرر قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، بعد رفضها استخدام قواعدها في مهاجمة "طهران"، مشيرًا إلى اتهام عدد من الصحفيين لـ "ترامب" بأنه لا يستطيع الخروج من جلباب "تل أبيب"، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو الذي يحرك الإدارة الأمريكية.

وأكد "الديهي"، أن "تاكر كارلسون"، المذيع الأمريكي، فضح إسرائيل بأنها خططت لتنفيذ تفجيرات في قطر والسعودية، وإلصاق ذلك إلى إيران، مضيفًا أنه لا يستبعد قيام إسرائيل بهدم المسجد الأقصى مع الادعاء بأن إيران هي من قامت بذلك.