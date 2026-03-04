قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مناحة.. «شوبير» عن ردود الفعل بشأن أحقية الأهلي بالدوري الموسم الماضي
رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026
تصعيد بحري غير مسبوق .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق 17 سفينة إيرانية
هانز فليك: برشلونة خاطر بلاعبيه أمام أتلتيكو مدريد رغم الإصابات.. وخيبة الأمل في كأس ملك إسبانيا
الحرب تشتعل | إيران تعلن إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز «F-15».. والحرس الثوري يدك القواعد الأمريكية بالمنطقة
انفجار غامض شرق مسقط .. بلاغ بوقوع حادث بحري على بُعد 137 ميلاً من سواحل عُمان
لست زملكاويًا.. محمد بركات يكشف أسرار انضمامه للأهلي وحقيقة «الكوبري»
موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»
وولفرهامبتون ضد ليفربول .. أرقام كارثية للريدز بعد الخسارة من مُتذيل الترتيب
مجلس الوزراء السعودي: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أراضينا والمواطنين والمُقيمين
تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
نشاط مكثف لجناح مصر للطيران ببورصة برلين السياحية
توك شو

نشأت الديهي: إسرائيل تمهد لعمليات هدم المسجد الأقصى وإلصاقها بإيران

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
قسم التوك شو

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي قال خلالها إن لم نعد بحاجة لبريطانيا، وأن العلاقات لم تعد كما كانت، وذلك بعد رفضها تقديم الدعم لأمريكا في حربها ضد إيران، قائلًا: "اليوم طلاق الولايات المتحدة وبريطانيا أو بريطانيا تتخلى عن واشنطن في سابقة لم تحدث من قبل".

قطع العلاقات التجارية

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن "ترامب" لم يكتفي بدولة بريطانيا فقط، ولكنه قرر قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، بعد رفضها استخدام قواعدها في مهاجمة "طهران"، مشيرًا إلى اتهام عدد من الصحفيين لـ "ترامب" بأنه لا يستطيع الخروج من جلباب "تل أبيب"، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو الذي يحرك الإدارة الأمريكية.

وأكد "الديهي"، أن "تاكر كارلسون"، المذيع الأمريكي، فضح إسرائيل بأنها خططت لتنفيذ تفجيرات في قطر والسعودية، وإلصاق ذلك إلى إيران، مضيفًا أنه لا يستبعد قيام إسرائيل بهدم المسجد الأقصى مع الادعاء بأن إيران هي من قامت بذلك.

نشأت الديهي إسرائيل المسجد الأقصى إيران الرئيس الأمريكي

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

