قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اتصال هاتفي.. وزيرا الخارجية الروسي والإيراني يبحثان التصعيد الحاد بمنطقة غرب آسيا
تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر للفتوى: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر ولا تجب عمن توفي قبل غروب آخر يوم من رمضان

زكاة الفطر
زكاة الفطر
إيمان طلعت

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

وأشار مركز الأزهر في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه لا تجب زكاة الفطر عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

اجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر ؟".

ليرد مركز الأزهر موضحا:" أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما ويجوز اخراج قيمة ذلك الطعام مالًا ويراعي في ذلك مصلحة الفقير".

كما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرًا لما وقع في أثناء صومه من نقص وتقصير.

كما شرعت زكاة الفطر، لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ...». [أخرجه أبو داود وغيره].

على من تجب زكاة الفطر؟

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن زكاة الفطر لا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

وأضاف أن زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصِّغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)؛ فزكاة الفطر تابعة للنَّفقة.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز في زكاة الفطر أن يُخرجها المُسلم بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.

مكان إخراج زكاة الفطر
أضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مكان إخراج زكاة الفطر الأصل فيه أن يخرجها المُزكي في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربًا لمصلحة مُعتبرة.

وأشار إلى أنه يُستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر.

ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.

هل تُجزئ القيمة في زكاة الفطر؟

أكد المركز أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير.

وتُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكل المصارف المالية التي ذكرها الله- عز وجل- في آية مصارف الزكاة، قال- تعالى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، كما يجوز أن تُعطَى لفقير واحد، أو أن تُوزَّع بين عدة أشخاص.

مقدار زكاة الفطر
أوضح مركز الأزهر أن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه النَّاس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب، وغير ذلك مما يُقتات.

وتابع: والصَّاع من القمح ما يساوي بالوزن: 2,04 (اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبًا، ومتوسط الصَّاع من بقية السِّلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها كالأرز والفول والزبيب... إلخ يساوي: 2,5 (اثنان كيلو وخمسمائة جرام) تقريبًا.

زكاة الفطر آخر يوم من رمضان على من تجب زكاة الفطر هل تُجزئ القيمة في زكاة الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط سابع مسيّرة متطورة للعدو في سماء أصفهان

الحرس الثوري الإيراني: إسقاط سابع مسيّرة متطورة للعدو في سماء أصفهان

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي جراء الحرب

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي جراء الحرب

إسماعيل قاآني

التليجراف البريطانية: هل يقود إسماعيل قاآني فيلق القدس أم يعمل جاسوسا لصالح إسرائيل؟

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد