ارتفاع جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم بمصر

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء قبل بدء ظهور تأثيرات رفع أسعار الوقود على السوق المحلية.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 100 جنيه من المزرعة، بعدما وصل إلى 90 جنيهًا منذ أيام، أى ارتفعت 10 جنيهات، ليصل السعر للمستهلك 122 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن للمستهلك:

الفراخ البيضاء: 122 جنيهًا للكيلو

الفراخ الساسو: 112 – 117 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي: 132 – 142 جنيهًا للكيلو

كيلو بلدي حر: 162 جنيهًا للكيلو

البط البلدي: 152 جنيهًا للكيلو

الرومي البلدي: 172 جنيهًا للكيلو

أسعار أجزاء الدواجن (المشتقات):

البانيه (صدور الدجاج): 260 – 280 جنيهًا للكيلو

الشيش طاووق: 250 جنيهًا للكيلو

الدبابيس: 195 جنيهًا للكيلو

الصدور بالعظم: 195 جنيهًا للكيلو

الأوراك: 115 جنيهًا للكيلو

الأجنحة: 85 جنيهًا للكيلو

أسعار كرتونة البيض اليوم:

البيض الأبيض والأحمر: 140 جنيهًا للكرتونة

البيض البلدي: 155 جنيهًا للكرتونة