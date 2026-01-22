شبكة "بريكس": الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، أن الهند قامت بإطلاق قوارب كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية من أجل تعزيز السياحة البيئية.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، اليوم الخميس، أن السلطات السياحية في ولاية تاميل نادو الهندية أطلقت قوارب كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، في منطقة بيشافارام السياحية الشهيرة بجنوب شرق البلاد، حيث تقع غابات المنجروف المعروفة بقنواتها المائية الفريدة.

وأضافت الشبكة الدولية، أن هذه القوارب تعتمد في تشغيلها بالكامل على الطاقة المتجددة، وقد بلغت تكلفة تنفيذ المشروع نحو 26,400 دولار.

وتهدف المبادرة إلى الحد من استخدام الوقود التقليدي، وتقليص تلوث الهواء والماء، بالتوازي مع تعزيز مفاهيم السياحة البيئية ورفع قدرة القرى الساحلية الهشة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.

وأشارت السلطات المحلية، إلى تحديد 11 منطقة في ولاية تاميل نادو تصنف كأكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث يجري تنفيذ حزمة من التدابير لتحويلها إلى مناطق خضراء مستدامة؛ تشمل عمليات تنظيف قناة "بوكنجهام" من الرواسب، وإعادة تأهيل غابات المنجروف عبر زراعة شتلات الأشجار.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، قدمت السلطات دعما للمجتمعات الساحلية عبر توفير 50 خلية نحل، مما يتيح للسكان تأمين دخل ثابت من خلال إنتاج العسل وتسويقه للسياح الوافدين للمنطقة.