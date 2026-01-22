قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
أخبار العالم

شبكة "بريكس": الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
أ ش أ

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، أن الهند قامت بإطلاق قوارب كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية من أجل تعزيز السياحة البيئية.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، اليوم الخميس، أن السلطات السياحية في ولاية تاميل نادو الهندية أطلقت قوارب كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، في منطقة بيشافارام السياحية الشهيرة بجنوب شرق البلاد، حيث تقع غابات المنجروف المعروفة بقنواتها المائية الفريدة.

وأضافت الشبكة الدولية، أن هذه القوارب تعتمد في تشغيلها بالكامل على الطاقة المتجددة، وقد بلغت تكلفة تنفيذ المشروع نحو 26,400 دولار.

وتهدف المبادرة إلى الحد من استخدام الوقود التقليدي، وتقليص تلوث الهواء والماء، بالتوازي مع تعزيز مفاهيم السياحة البيئية ورفع قدرة القرى الساحلية الهشة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.

وأشارت السلطات المحلية، إلى تحديد 11 منطقة في ولاية تاميل نادو تصنف كأكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث يجري تنفيذ حزمة من التدابير لتحويلها إلى مناطق خضراء مستدامة؛ تشمل عمليات تنظيف قناة "بوكنجهام" من الرواسب، وإعادة تأهيل غابات المنجروف عبر زراعة شتلات الأشجار.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، قدمت السلطات دعما للمجتمعات الساحلية عبر توفير 50 خلية نحل، مما يتيح للسكان تأمين دخل ثابت من خلال إنتاج العسل وتسويقه للسياح الوافدين للمنطقة.

بلاط انترلوك
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
طريقة عمل بسكوت القهوة
فريلاندر
