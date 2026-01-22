شريف فتحي يناقش مع وزير الثقافة الإسباني تعزيز التعاون في السياحة والآثار

التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع Ernest Urtasun وزير الثقافة بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ذات الصلة.

وذلك في إطار اللقاءات الرسمية التي يعقدها وزير السياحة والآثار على هامش مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، والذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 25 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا، والدكتور احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والمستشار عمرو المليجي بالسفارة المصرية في إسبانيا.

علاقات مصرية أسبانية

وخلال اللقاء، أكد الوزيران على أن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات تعاون وصداقة ممتدة، وشهدت نقلة نوعية عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإسبانية مدريد في فبراير 2025. كما أشارا إلى أن زيارة جلالة ملك وملكة إسبانيا إلى مصر في سبتمبر الماضي، ومشاركة جلالة الملك في حضور افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر الماضي، تعكس الحرص المتبادل من قيادتي البلدين على المضي قدماً في تطوير هذه العلاقات وتعميق أواصر التعاون المشترك.

وأكد الوزيران على أن هذا الزخم الإيجابي يفتح آفاقاً أرحب للتعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الثقافة والسياحة والآثار، معربين عن تطلع البلدين إلى استمرار هذا الزخم وأهمية البناء على مخرجات الزيارات الرئاسية والملكية المتبادلة التي تمت خلال العام الماضي، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، رحب وزير الثقافة الإسباني ووزير السياحة والآثار بتنامي التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والسياحية، مؤكدين ضرورة تكثيف هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة تطوير الشراكات في قطاعات الآثار والسياحة، لاسيما في ظل ما تقوم به البعثات الأثرية الإسبانية من دور لدعم أعمال البحث والتنقيب الأثري والترميم للحفاظ على الآثار المصرية، بما يعزز التبادل الثقافي ويخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

واستعرض شريف فتحي خلال اللقاء استراتيجية الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري تحت شعار “Unmatched Diversity”، مؤكداً على أن مصر تتمتع بتنوع كبير في منتجاتها السياحية، فعلى الرغم من تركيز السائح الإسباني بشكل رئيسي على السياحة الثقافية، إلا أن المقصد المصري يزخر بمنتجات سياحية متنوعة أخرى، يمكن دمجها مع السياحة الثقافية لتقديم برامج متكاملة وجاذبة له.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع أيضاً بموسم صيف أطول من إسبانيا مما يقدم فرصة متميزة للسائح الإسباني للاستمتاع بالشواطئ المشمسة وخاصة شواطئ ذات طبيعة مختلفة عن تلك الموجودة في إسبانيا مثل شواطئ البحر الأحمر وما تتميز به مناطق سياحية مثل مدن شرم الشيخ وسانت كاترين من مقومات سياحية طبيعية وثقافية وأثرية فريدة.

وفي ختام اللقاء، وجه شريف فتحي، دعوة رسمية للوزير الإسباني لزيارة مصر، والمتحف المصري الكبير بشكل خاص للتعرف عن قرب على ما يضمه من كنوز أثرية وتجربة ثقافية فريدة.

