ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
غزل المحلة يتأخر أمام وادي دجلة 3-2 في الشوط الأول
وزير خارجية جرينلاند: الأمين العام لحلف الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب
رسميًا الآن.. تراجع ملحوظ في سعر الدولار بعد قفزة الاحتياطي الأجنبي

عبد العزيز جمال

أنهى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات الأسبوع على تراجع ملحوظ بمتوسط 25 قرشا في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 22 يناير 2026، في مؤشر يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف مع تراجع الطلب وعودة التوازن بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.

شهد سعر الدولار تراجعًا جماعيًا في أغلب البنوك الحكومية والخاصة، حيث تقاربت الأسعار، مع فروق طفيفة في بعض البنوك.


سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها الدولار في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل سعر الدولار عند 47.08 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع، وهو ما يعكس متوسطات التعاملات الرسمية بالسوق، ويؤكد استمرار التحركات المحدودة في سعر الصرف.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي CIB، استقر سعر الدولار عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، متماشيًا مع الاتجاه العام للسوق.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية والبنك العقاري

سجل الدولار في بنك الإسكندرية 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، بينما حافظ البنك العقاري المصري العربي على نفس المستويات.

سعر الدولار في بنك البركة

شهد بنك البركة اختلافًا نسبيًا عن باقي البنوك، حيث سجل الدولار 47.8 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، دون تغيير يذكر، ليعكس استقرار تعاملات نهاية الأسبوع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

اختتم بنك التعمير والإسكان تعاملاته على تسجيل سعر الدولار عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، ليؤكد الاتجاه العام للتراجع واستقرار السوق.

قفزة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 145 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.
 

تحويلات المصريين بالخارج تحقق رقمًا تاريخيًا

في موازاة ذلك، كشف البنك المركزي عن طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلة أعلى قيمة تاريخية على الإطلاق.

قفزة شهرية لافتة في نوفمبر

وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج في نوفمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 39.9% لتبلغ نحو 3.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهو ما يعكس زخماً متصاعداً في تدفقات النقد الأجنبي مع اقتراب نهاية العا

