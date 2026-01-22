الاستقرار سيد الموقف.. تعرف على أقل سعر للدولار بالبنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 22 يناير 2026 ، ليسجل 47.32 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، دون تغيّر يُذكر مقارنة بالتعاملات السابقة.

ويستعرض آخر تحديث لأسعار الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية ختام تعاملات اليوم الخميس، وفقاً للبيانات المعلنة من البنوك:

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى مستوى للشراء عند 47.54 جنيه، مقابل 47.64 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في ميد بنك إلى 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

كما تراجع في بنوك الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، نكست ليسجل 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك الشركة المصرفية العربية، التجاري الدولي CIB نحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك قناة السويس، إتش إس بي سي HSBC، العربي الإفريقي، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، بنك مصر، المصرف المتحد، أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك الكويت الوطني، البركة، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد نحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

كما تراجع السعر في بنوك كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، قطر الوطني إلى 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

وسجل بنك تنمية الصادرات سعر 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الإمارات دبي الوطني 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

مؤشرات السوق:

أعلى سعر للشراء: 47.54 جنيه

أقل سعر للبيع: 47.33 جنيه

متوسط سعر الدولار: 47.38 جنيه

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار في ظل متابعة الأسواق لتطورات السياسات النقدية وحركة العرض والطلب على العملة الأجنبية.