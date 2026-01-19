رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قفزة كبيرة في الاحتياطي الأجنبي

شهد سعر الدولار اليوم خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 يناير 2026 حالة من الاستقرار داخل البنوك ، خاصة أكبر بنكين حكوميين وهما بنك مصر والبنك الأهلى المصري.

سعر الدولار اليوم

جاء سعر الدولار اليوم ثابتًا في أغلب البنوك دون تحركات ملحوظة مقارنة بإغلاق التعاملات السابقة وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل سوق الصرف في ظل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى رقم تاريخي.



في بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار اليوم عند 47.37 جنيه للشراء مقابل 47.47 جنيه للبيع.



سعر الدولار بالبنك المركزي المصري

حافظ البنك المركزي المصري على تسعيره الرسمي لسعر الدولار اليوم عند 47.35 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع.

ويعد ثبات سعر الدولار اليوم لدى المركزي مؤشرًا على استقرار نسبي في سوق الصرف خلال هذه المرحلة وعدم وجود ضغوط مفاجئة .



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نفس المستوى عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

أما البنك التجاري الدولي CIB فقد جاء سعر الدولار اليوم لديه عند 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع ليظل أعلى قليلًا من متوسط السوق بفارق طفيف.

في بنك البركة الإسلامي بلغ سعر الدولار اليوم 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع ليقترب بشدة من تسعير البنك المركزي.

أما بنك كريدي أجريكول فسجل أقل مستوى شراء بين البنوك المعلنة عند 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع وهو نفس المستوى الذي أعلنه بنك التعمير والإسكان.

قفزة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 145 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.



تحويلات المصريين بالخارج تحقق رقمًا تاريخيًا

في موازاة ذلك، كشف البنك المركزي عن طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلة أعلى قيمة تاريخية على الإطلاق.

قفزة شهرية لافتة في نوفمبر

وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج في نوفمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 39.9% لتبلغ نحو 3.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهو ما يعكس زخماً متصاعداً في تدفقات النقد الأجنبي مع اقتراب نهاية العام