غادة عبد الرازق تعلن وفاة جد أحفادها.. موعد الجنازة
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قفزة كبيرة في الاحتياطي الأجنبي

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 يناير 2026 حالة من الاستقرار داخل البنوك ، خاصة أكبر بنكين حكوميين وهما بنك مصر والبنك الأهلى المصري.

سعر الدولار اليوم

جاء سعر الدولار اليوم ثابتًا في أغلب البنوك دون تحركات ملحوظة مقارنة بإغلاق التعاملات السابقة وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل سوق الصرف في ظل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى رقم تاريخي.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

في بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار اليوم عند 47.37 جنيه للشراء مقابل 47.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري

حافظ البنك المركزي المصري على تسعيره الرسمي لسعر الدولار اليوم عند 47.35 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع.

ويعد ثبات سعر الدولار اليوم لدى المركزي مؤشرًا على استقرار نسبي في سوق الصرف خلال هذه المرحلة وعدم وجود ضغوط مفاجئة .

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-12-2024

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نفس المستوى عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

أما البنك التجاري الدولي CIB فقد جاء سعر الدولار اليوم لديه عند 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع ليظل أعلى قليلًا من متوسط السوق بفارق طفيف.

في بنك البركة الإسلامي بلغ سعر الدولار اليوم 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع ليقترب بشدة من تسعير البنك المركزي.

أما بنك كريدي أجريكول فسجل أقل مستوى شراء بين البنوك المعلنة عند 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري عند 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع وهو نفس المستوى الذي أعلنه بنك التعمير والإسكان.

قفزة جديدة في صافي الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 50.071 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه، بزيادة قدرها 145 مليون دولار خلال شهر واحد فقط.
 

سعر الدولار اليوم

تحويلات المصريين بالخارج تحقق رقمًا تاريخيًا

في موازاة ذلك، كشف البنك المركزي عن طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلة أعلى قيمة تاريخية على الإطلاق.

قفزة شهرية لافتة في نوفمبر

وعلى المستوى الشهري، سجلت تحويلات المصريين بالخارج في نوفمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 39.9% لتبلغ نحو 3.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024، وهو ما يعكس زخماً متصاعداً في تدفقات النقد الأجنبي مع اقتراب نهاية العام

