سعر الدولار اليوم في مصر .. استقرار ملحوظ بختام تعاملات 19 يناير 2026

سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي بختام تعاملات اليوم الاثنين 19 يناير 2026، وذلك في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية، باعتبارها أحد أهم المؤشرات المؤثرة في حركة الأسعار والتجارة والاستيراد خلال الفترة الحالية، في ظل ترقب الأسواق لأي تغييرات جديدة قد تطرأ على أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.

يأتي هذا الاستقرار في نهاية التعاملات المسائية ليعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق النقد الأجنبي، خاصة مع ثبات الأسعار عند مستويات قريبة في معظم البنوك الحكومية والخاصة، مقارنة ببداية التعاملات، ما يعزز حالة التوازن الحالية بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026 خلال التعاملات المسائية مستويات متقاربة في البنوك المصرية، مع فروق طفيفة بين سعر الشراء وسعر البيع، وهو ما يؤكد استمرار السياسة السعرية المتوازنة داخل القطاع المصرفي، ويمنح المتعاملين رؤية أوضح بشأن تحركات العملة الأمريكية خلال الفترة الآتية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، ليحافظ على نفس المستويات المسجلة في نهاية التعاملات، وهو ما يعكس استقرار السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه البنوك في تسعير الدولار داخل السوق المحلية.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، ليأتي أقل قليلًا من متوسط الأسعار المسجلة في بعض البنوك الأخرى، ما يجعله من بين أقل أسعار الشراء المتاحة اليوم داخل السوق المصرفي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

أما في المصرف المتحد، فقد بلغ سعر الدولار نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، ليكون من أعلى الأسعار المسجلة خلال تعاملات اليوم، خاصة على مستوى سعر الشراء، في ظل سياسات تسعير مختلفة تعتمد على حجم الطلب داخل كل بنك.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، ليواصل البنك تقديم أحد أعلى أسعار الدولار اليوم، وهو ما يجذب شريحة من العملاء الراغبين في بيع العملة الأمريكية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع، محافظًا على مستويات مستقرة مقارنة بالتعاملات السابقة، مع التزام البنك بفروق سعرية محدودة بين الشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، ليقترب من مستويات البنك المركزي، ويعكس حالة من الاستقرار في سياسة التسعير المعتمدة داخل البنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، دون أي تغييرات تُذكر في نهاية تعاملات اليوم، ليستمر البنك في الحفاظ على نفس المستويات السعرية التي تشهد إقبالًا واسعًا من العملاء.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى مستوى 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، مماثلًا لسعر البنك الأهلي المصري، وهو ما يعكس حالة من التوافق السعري بين أكبر بنكين حكوميين في السوق.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فسجل نحو 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، ليأتي ضمن النطاق المتوسط لأسعار الدولار المسجلة اليوم داخل البنوك.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك القاهرة، فقد استقر عند نحو 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، محافظًا على نفس مستويات البنوك الحكومية الأخرى، مع استقرار ملحوظ في حركة التعاملات.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، ليقترب بشكل كبير من السعر الرسمي المعلن في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع، ليستمر البنك في تقديم أسعار تنافسية نسبيًا مقارنة بعدد من البنوك الأخرى.

ويعكس هذا التباين المحدود في أسعار الدولار بين البنوك حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع غياب أي تحركات حادة أو مفاجئة خلال تعاملات اليوم، وهو ما يمنح الأسواق درجة من الطمأنينة، خاصة في ظل ترقب المتعاملين لأي مستجدات قد تؤثر على سعر الدولار خلال الفترة الآتية.