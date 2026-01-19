توفير 700 ألف دولار للبئر …بتروجلف مصر تحقق طفرة في كفاءة حفر الآبار البترولية

حققت شركة "بتروجلف مصر" نجاحاً تقنياً واقتصادياً في تصميم وحفر البئر (GNN-16) بخليج السويس عبر تطبيق نموذج محدث لمنظومة الحفر وتصميم الآبار ، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ومن المتوقع أن يساهم البئر فى زيادة إنتاج الشركة ليتجاوز 30 ألف برميل يومياً.





ونجح الفريق العملي من الجانبين في تحديث التصميم التقليدي للآبار وتحويله لتصميم أكثر مرونة وكفاءة، حيث تم دمج مرحلتي حفر في مرحلة واحدة فقط ، والاستغناء تماماً عن تركيب مواسير التغليف .

خفض التكاليف الاقتصادية

أثمر هذا التعاون الفني بين الهيئة وبتروجلف عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في توفير الوقت واختصار زمن الحفر بمقدار 5ر5 يوم (4 أيام نتيجة إلغاء مرحلة كاملة ويوم ونصف اليوم لاستخدام تقنية GWD بدلاً من التقنية التقليدية ) ، كما تم خفض التكاليف بنحو 700 ألف دولار نتيجة إلغاء مرحلة حفر كاملة و توفير مواسير وسوائل الحفر وكذلك تحسين الكفاءة التشغيلية باستخدام تقنيات حديثة .



يعكس نجاح البئر GNN-16 قدرة الكوادر المصرية على ابتكار حلول هندسية غير تقليدية تماشياً مع رؤية الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الطموحة لزيادة إنتاج الثروة البترولية.

