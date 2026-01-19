قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
لم اقصد .. أول تعليق من ميدو بعد منعه من الظهور الإعلامي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في منتصف تعاملات اليوم..تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك

الدولار
الدولار
أمل مجدى

تراجع سعر الدولار في البنوك في منتصف تعاملات اليوم مقابل الجنيه ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 19 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.


 

سعر الدولار فى البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجع مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان،كريدى أجريكول) لنحو 47.45 جنيه للشراء و 47,40 جنيه للبيع


 

كما سجل  سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع.


 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  في بنك التجاري الدولي CIB لنحو 47.33جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع


 

وسجل سعر الدولار في بنوك (الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، الأهلي المتحد، تنمية الصادرات) نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.


 

كما استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (العربي الإفريقي، التنمية الصناعية، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي، مصر، المصرف المتحد) حوالي 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع.


 

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك  إتش إس بي سيHSBC نحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.


 

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري، البركة، نكست، العقاري المصري العربي) نحو 47.32جنيه للشراء و47.42  جنيه للبيع.


 

واستقر سعر الدولار الأمريكي  في بنوك (العقاري المصري العربي، ميد بنك) لنحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.


 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع.


 

كما استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.


 

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار الدولار البوم سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار

