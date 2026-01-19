في منتصف تعاملات اليوم..تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك

تراجع سعر الدولار في البنوك في منتصف تعاملات اليوم مقابل الجنيه ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 19 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.





سعر الدولار فى البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجع مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان،كريدى أجريكول) لنحو 47.45 جنيه للشراء و 47,40 جنيه للبيع





كما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو 47.33جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع





وسجل سعر الدولار في بنوك (الشركة المصرفية العربية، قناة السويس، الأهلي المتحد، تنمية الصادرات) نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.





كما استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (العربي الإفريقي، التنمية الصناعية، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي، مصر، المصرف المتحد) حوالي 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سيHSBC نحو 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري، البركة، نكست، العقاري المصري العربي) نحو 47.32جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار الأمريكي في بنوك (العقاري المصري العربي، ميد بنك) لنحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 47.21 جنيه للشراء و 47.31 جنيه للبيع.





كما استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.