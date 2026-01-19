باستثمارات 350مليون دولار… توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للغزل والنسيج بأكتوبر الجديدة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعات الغزل والنسيج بنظام المناطق الحرة الخاصة، باستثمارات مبدئية تُقدَّر بنحو 350 مليون دولار، على مساحة 800 ألف متر مربع، وذلك بالمدينة الصناعية «إندستريا أكتوبر» بمدينة أكتوبر الجديدة.

وتم توقيع العقد بين شركة السويدي للتنمية الصناعية ومجموعة كريستال العالمية، إحدى أكبر المجموعات العالمية المتخصصة في الصناعات النسيجية.

وقد وقّع الاتفاق كل من المهندس محمد القمّاح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، ولو شينج لونج، العضو المنتدب لمجموعة كريستال العالمية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، إلى جانب ممثلي مجموعة كريستال العالمية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وخلال مراسم التوقيع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإعادة إحياء وتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم الصادرات الصناعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن اختيار مدينة أكتوبر الجديدة يعكس الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقربها من الموانئ وشبكات الطرق والنقل الحديثة، لافتًا إلى أن المشروع يتوافق بالكامل مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، وسيحظى بكافة أشكال الدعم، لا سيما في حال استكمال باقي حلقات الصناعة، بما يشمل تصنيع المكونات الدقيقة مثل الأزرار، وإكسسوارات الملابس، ومكونات الصباغة والطباعة.

وأوضح أن المجمع الصناعي يضم منظومة إنتاج متكاملة ومتخصصة في الغزل والنسيج، تشمل مراحل غزل الألياف الطبيعية والصناعية، وإنتاج الخيوط بمختلف أنواعها، وعمليات النسيج المتقدم، والمعالجات النسيجية، والتجهيز والصباغة، بما يحقق تكاملًا مترابطًا لسلاسل القيمة داخل موقع واحد، ويسهم في رفع جودة المنتج، وتقليل الفاقد، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن المشروع يرتكز على تطبيق تكنولوجيات تصنيع حديثة ونظم إنتاج عالية الكفاءة، تواكب متطلبات الأسواق التصديرية، وتراعي أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة والمياه، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم لصناعة الغزل والنسيج.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة، ليُعد من أكبر المشروعات كثيفة العمالة في قطاع الغزل والنسيج، دعمًا لخطط الدولة في خلق فرص عمل مستدامة، ونقل الخبرات الفنية، وبناء كوادر صناعية مؤهلة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.

من جانبهم، أكد ممثلو مجموعة كريستال العالمية أن اختيار مصر جاء في ضوء ما تتمتع به من بنية تحتية صناعية متطورة، وتوافر العمالة المؤهلة، والموقع الجغرافي المميز الذي يتيح سهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، مشيرين إلى أن المشروع يُعد من أكبر استثمارات المجموعة في قطاع الغزل والنسيج بالمنطقة.

في السياق ذاته، أوضح المهندس محمد القمّاح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية قوية لقطاع الصناعات النسيجية في مصر، ويعكس ثقة كبرى المجموعات العالمية في البيئة الاستثمارية المصرية، وقدرة المدن الصناعية المتكاملة التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية على استيعاب صناعات متخصصة ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد أن إقامة المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة تسهم في دعم الصادرات النسيجية المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو صناعي مستدام وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.