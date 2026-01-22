موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها

مع بداية شهر شعبان واقتراب شهر رمضان المعظم يرغب كثيرون في اغتنام أفضل الطاعات التي تقرب العبد إلى ربه، لذا يبحث عدد كبير من الناس عن موعد ليلة النصف من شعبان 2026، ويتساءلون عن حكم صيام هذا اليوم؛ لما عُرف به هذه اليوم المبارك من مكانة عظيمة وفضل وكثرة المغفرة، وفي السطور التالية نتعرف على موعدها وحكم صيامها وفضلها.

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت يوم الثلاثاء 20 يناير هو أول أيام شهر شعبان، ومن ثم تبدأ ليلة النصف من شعبان 2026 هذا العام يوم 14 من شهر شعبان وتتزامن مع ليلة الإثنين 2 فبراير، وتنتهي مع شروق شمس يوم 15 من الشهر نفسه، ولهذا سميت بليلة النصف من شعبان لوقوعها في منتصف الشهر الهجري وتتزامن هذه الليلة مع يوم الثلاثاء 3 يناير.

ويتسابق الناس مع حلول النصف من شعبان 2026 إلى أفضل العبادات ومن أفضل ما ياتي به المسلم في ذلك اليوم المبارك هو صيام النصف من شعبان 2026.

حكم صيام النصف من شعبان 2026

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن شهر شعبان له مكانة عظيمة، فقد اختصه الله تعالى بأنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم "ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ".

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى سابقة، أن صيام النصف من شعبان 2026 سواء بعضه أو جميعه، أمر مشروع وجائز شرعًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "كان يصوم شعبان كله" متفق عليه، ويعد الحديث أصلًا لدى العلماء في استحباب الصيام خلال هذا الشهر المبارك.

وفي السياق ذاته، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أيضًا، فتوى رسمية سابقة، أن صيام النصف من شعبان 2026، حث عليه النبي صلىالله عليه وسلم لفضله، حيث كان يُكثر الصوم فيه، مستدلا على ذلك بحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: "ما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ" متفق عليه.

فضل ليلة النصف من شعبان 2026

وكانت دار الإفتاء حسمت الجدل بشأن فضل ليلة النصف من شعبان 2026 وحكم صيام يومها، قائلة "الاحتفالُ بِلَيْلَةِ النصف مِن شهر شعبان المبارك مشروعٌ على جهة الاستحباب، وقد رغَّبَ الشرع الشريف في إحيائها، واغتنام نفحاتها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير".

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، " وتابعت "القول بتضعيف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان قول غير صحيح؛ فإن كان في بعض أسانيدها ضعفٌ، فقد صحَّح الحفاظ بعضها الآخر، والقاعدة الحديثية أن الأحاديث الضعيفة الإسناد تتقوى بالمجموع، كما أن جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل هو قول جماهير العلماء سلفًا وخلفًا، ولذا فلا يجوز إنكار فضل هذه الليلة المباركة".