أخبار البلد

موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضلها وأفضل الأدعية لإحيائها

موعد ليلة النصف من شعبان 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 2026
عبد الفتاح تركي

موعد ليلة النصف من شعبان 2026  .. تترقب الأمة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم حلول ليلة النصف من شعبان 2026 ؛ لما تحمله هذه الليلة المباركة من مكانة عظيمة في القلوب، حيث ارتبطت عبر التاريخ الإسلامي بالفضل والرحمة وكثرة المغفرة، ويحرص المسلمون في كل عام على اغتنامها بالطاعات والدعاء تقربا إلى الله تعالى ورجاء لنفحاته في هذه الأيام المباركة.

وتزداد معدلات البحث مع اقتراب هذه الليلة عن موعدها الصحيح وفضلها والأعمال المستحبة فيها، خاصة مع ما تحمله من معانٍ إيمانية وروحية عميقة تجعلها من الليالي التي تحظى بعناية خاصة لدى عموم المسلمين.

واقرأ أيضًا:

بعد انتهاء النصف من شعبان

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

تأتي ليلة النصف من شعبان 2026 هذا العام بين ليلة الإثنين 2 فبراير وليلة الثلاثاء 3 فبراير 2026، حيث تبدأ مع غروب شمس يوم 14 من شهر شعبان، وتنتهي مع شروق شمس يوم 15 من الشهر نفسه، ولهذا سميت بليلة النصف من شعبان لوقوعها في منتصف الشهر الهجري.

ويحرص المسلمون على معرفة التوقيت الدقيق لهذه الليلة؛ حتى يتمكنوا من الاستعداد لها على الوجه الأمثل من خلال العبادة والذكر والدعاء، بما يحقق المقصود منها ويعكس تعظيم شعائر الله في النفوس.

مكانة ليلة النصف من شعبان 2026

تحظى ليلة النصف من شعبان 2026 بمكانة خاصة عند المسلمين، حيث تعد من الليالي المباركة التي تتنزل فيها الرحمات وتكثر فيها المغفرة، وترجى فيها إجابة الدعاء، وهو ما جعلها محل اهتمام واسع في كتب الفقه والسنة والسير.

فضل ليلة النصف من شعبان

ويرى عدد من العلماء أن هذه الليلة ارتبطت بأحد أعظم الأحداث في التاريخ الإسلامي، وهو تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، بعد أن ظل المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس قرابة 16 شهرا عقب الهجرة، وهو حدث مفصلي عبّر عنه القرآن الكريم في قوله- تعالى-: «قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا».

فضل شهر شعبان

أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن شهر شعبان شهر كريم له منزلة عظيمة في الإسلام، وقد أكد النبي- صلى الله عليه وسلم- على فضله وكان يكثر من الصيام فيه، تعظيما لشأنه واستعدادا لشهر رمضان المبارك.

وروت السيدة عائشة- رضي الله عنها- قولها: «ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان» وهو حديث متفق عليه، ويعكس حرص النبي- صلى الله عليه وسلم- على اغتنام هذا الشهر بالطاعات والقربات.

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن شهر شعبان من الشهور التي اختصها الله بمنزلة عظيمة، حيث ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العالمين، وهو ما يمنح هذا الشهر بعدا روحيا خاصا يدفع المسلمين إلى الإكثار من العبادة فيه.

ليلة النصف من شعبان

وعن أسامة بن زيد- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» رواه النسائي.

فضل ليلة النصف من شعبان 2026

ورد في الأحاديث أن الله- تعالى- يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لأكثرهم، وهو ما يعكس سعة رحمة الله وفضله في هذه الليلة المباركة.

كما روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قوله: «يفتح الله الخير في أربع ليال: ليلة الأضحى، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة» وهو ما يبرز مكانة هذه الليلة ضمن أعظم الليالي في العام الإسلامي.

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2026

يستحب في ليلة النصف من شعبان 2026 الإكثار من الأعمال الصالحة، ومن أبرزها قيام الليل والذكر والاستغفار والدعاء وصيام نهارها، إلى جانب الإكثار من الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم-؛ اغتناما لنفحات الرحمة والبركة التي تتنزل في هذه الليلة المباركة.

ويحرص المسلمون على تنويع العبادات في هذه الليلة ما بين صلاة وذكر وقراءة قرآن، طلبا للقبول ومضاعفة الأجر، واستعدادا روحيا لاستقبال شهر رمضان.

دعاء ليلة النصف من شعبان

الأدعية المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2026

من الأدعية المستحبة في ليلة النصف من شعبان 2026 الدعاء بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وسؤال الله الستر والأمان وتفريج الكرب، ومن أشهرها الدعاء الذي يبدأ بـ: اللهم في ليلة النصف من شعبان أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.

كما يردد كثير من المسلمين الدعاء المعروف الذي يتضمن سؤال الله تغيير الحال إلى أحسن حال، ومحو الشقاء والحرمان، استنادا إلى قوله- تعالى-: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب».

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن تخصيص هذه الليلة بالدعاء أمر حسن لا حرج فيه، فالدعاء عبادة مشروعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة».

حكم صيام النصف الثاني من شعبان

أوضح مركز الأزهر للفتوى أن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان جائز لمن عليه قضاء من رمضان، أو صيام نذر أو كفارة، أو لمن وافق صيامه عادة كصيام يومي الاثنين والخميس، أو لمن واصل الصيام من أول الشهر.

وأضاف: أما الصيام دون سبب في النصف الثاني فقط فلا يشرع، لحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا»، كما نهى- صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم الشك وهو اليوم الثلاثون من شعبان، إلا لمن وافق صيامه عادة.

