استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ بنهاية تعاملات يوم الخميس 22 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وهو ما انعكس في ثبات أسعار البيع والشراء عند المستويات نفسها التي سجلها الدولار خلال التعاملات السابقة، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لتطورات سعر الصرف، نظرًا لتأثيره المباشر على حركة الأسعار والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الهدوء النسبي التي تشهدها سوق النقد الأجنبي داخل البنوك، مع استمرار توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية، ما ساهم في تثبيت الأسعار من دون تسجيل أي تحركات صعودية أو هبوطية جديدة خلال نهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس 22 يناير 2026

ثبت سعر الدولار في ختام تعاملات الخميس 22 يناير 2026 عند آخر مستوى سجله في البنوك، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء، وهو ما يعكس استمرار حالة الاستقرار التي تسيطر على تعاملات الدولار داخل أكبر البنوك الحكومية في مصر.

ويتابع عدد كبير من المواطنين سعر الدولار اليومي باعتباره مؤشرًا مهمًا لحركة السوق، خاصة في ظل ارتباطه بأسعار السلع المستوردة وتكاليف الإنتاج، وهو ما يجعل استقراره عاملًا مهمًا في تهدئة توقعات المستهلكين.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.22 جنيه للبيع، و47.08 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديث رسمي، ويُعد سعر البنك المركزي مرجعًا أساسيًا لحركة أسعار العملات داخل الجهاز المصرفي، حيث تعتمد عليه البنوك في تحديد سياساتها التسعيرية اليومية.

ويعكس ثبات سعر الدولار في البنك المركزي استمرار السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سوق الصرف، بما يدعم الثقة في الجنيه المصري ويحد من التقلبات الحادة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بنهاية تعاملات اليوم نحو 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء، دون تسجيل أي تغيير عن المستويات السابقة، ما يؤكد التزام البنك بسياسة تسعير مستقرة تتماشى مع توجهات السوق العامة.

ويُعد البنك الأهلي من أكثر البنوك التي تشهد إقبالًا من المواطنين، الأمر الذي يجعل استقرار سعر الدولار لديه مؤشرًا مهمًا لحالة السوق المصرفي ككل.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء، وهو نفس المستوى المسجل في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، ما يعكس تقاربًا كبيرًا في أسعار الصرف بين البنوك المختلفة.

ويعزز هذا التقارب من حالة الانضباط داخل السوق، ويحد من فرص المضاربة على العملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء، في ختام تعاملات الخميس 22 يناير 2026، ليواصل البنك التزامه بنفس مستويات التسعير السائدة في السوق المصرفي.

ويشير هذا الثبات إلى استقرار تعاملات الدولار داخل البنوك الخاصة، بالتوازي مع البنوك الحكومية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.10 جنيه للبيع، و47.00 جنيه للشراء، وهو ما يجعله من أقل البنوك تسجيلًا لسعر الشراء خلال تعاملات اليوم، مع بقاء السعر ضمن النطاق الطبيعي لحركة السوق.

ويتابع العملاء هذه الفروق البسيطة بين البنوك لاختيار أفضل أسعار الصرف المتاحة.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 47.18 جنيه للبيع، و47.08 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديثات اليوم، ليعكس سياسة تسعير قريبة من متوسط أسعار الدولار داخل السوق المصرفي.

ويؤكد هذا السعر استمرار حالة الاستقرار دون تغييرات مفاجئة.

سعر الدولار في بنك فيصل

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل نحو 47.20 جنيه للبيع، و47.10 جنيه للشراء، وهو نفس السعر المسجل في عدد كبير من البنوك، ما يعكس توحيدًا نسبيًا في أسعار الدولار بنهاية تعاملات اليوم.

ويأتي ذلك في إطار التزام البنوك بضوابط السوق المصرفي الرسمية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء، ليكون من أعلى الأسعار المسجلة بين البنوك خلال تعاملات الخميس 22 يناير 2026، وفقًا لسياسة التسعير الخاصة بالمصرف.

ويرجع هذا الفارق المحدود إلى آليات العرض والطلب داخل كل بنك، دون أن يشير إلى تغير في الاتجاه العام للسوق.

دلالات استقرار سعر الدولار اليوم

يعكس استقرار سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم حالة من التوازن داخل سوق النقد الأجنبي، مدعومة بتوافر العملة داخل البنوك، واستقرار الطلب من جانب المستوردين والمتعاملين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

ويؤكد هذا الأداء أن السوق المصرفي المصري يشهد درجة عالية من الانضباط، مع تقارب واضح في أسعار الصرف بين مختلف البنوك، ما يعزز ثقة المتعاملين، ويدعم الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الآتية.