أشكال وتصميمات جديدة.. تعرف على أحدث أسعار فوانيس رمضان 2026

مع قرب حلول شهر رمضان 2026، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أحدث أسعار فوانيس رمضان والزينة التقليدية التي تضفي طابعًا خاصًا على المنازل والشوارع، مستحضرة ذكريات الاحتفالات الرمضانية التي تحمل عبق الطفولة.

تنوع تصميمات وأحجام الفوانيس

تشهد الأسواق المصرية هذا العام، تنوعًا كبيرًا في تصميمات وأحجام الفوانيس، لتلبية الأذواق المختلفة وملاءمة جميع الميزانيات، حيث تُعد فوانيس رمضان من أبرز الطقوس الخاصة بهذا الشهر الكريم، حيث اعتاد المصريون على إنارة شوارعهم بالفوانيس، بمختلف الألوان والأحجام، على مدار أعوام وقرون مضت.

وتبدأ الخيارات من الفوانيس الصغيرة والبسيطة المخصصة للأطفال، وصولاً إلى القطع الزخرفية الكبيرة التي تزين المنازل والواجهات، ما يعكس عودة شعبية هذا العنصر التراثي بعد فترة من التغيرات السعرية المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج.

أسعار فوانيس رمضان 2026

تتنوع أسعار الفوانيس بين الأسواق الشعبية والمراكز التجارية الكبرى، حيث توفر بعض المحال تخفيضات عند شراء عدة قطع أو في حالة الشراء بكميات كبيرة، كما تخضع الأسعار بناءً على الحجم، المادة المصنوعة منها، ونوع التصميم.

ـ تبدأ أسعار فوانيس رمضان الزجاجية الأنيقة، من 165 جنيهًا وتصل إلى 500 جنيه.

- تتراوح أسعار فوانيس رمضان الخرز والكريستال، بين 45 جنيهًا و450 جنيهًا.

ـ بلغت أسعار فوانيس رمضان الخرز المصنوعة يدويًا 265 جنيها.

ـ أما فوانيس رمضان الصغيرة دون أغان، يتراوح سعرها بين 30 و80 جنيهًا.

ـ فوانيس رمضان الميداليات والتعليقات الصغيرة يتراوح سعرها بين 10 و30 جنيهًا.

ـ أما فوانيس رمضان الشخصيات الكرتونية، تبدأ أسعارها من 120 جنيهًا، وتصل إلى 550 جنيهًا.

ـ يتراوح سعر فوانيس رمضان المتوسطة مع إضاءة وأغان، بين 100 و250 جنيهًا.

ـ تبدأ أسعار فوانيس رمضان المعدنية التقليدية، من 65 جنيهًا وتصل إلى 120 جنيهًا.

أسعار الفوانيس الخيامية 2026

ـ الفانوس الخيامي الصغير «للتعليق أو كهدية رمزية» يبدأ من 15 إلى 50 جنيها.

ـ الفانوس الخيامي متوسط الحجم «للديكور المنزلي» يتراوح من 150 إلى 200 جنيه.

ـ فوانيس الخيامية الكبيرة «للزينة والديكور» تتراوح من 250 إلى 600 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان الخشبية 2026

ـ يتراوح سعر فوانيس رمضان الصغيرة حجم مكتبي، بين 60 و150 جنيهًا.

ـ أما فوانيس رمضان الميداليات والقطع الصغيرة، يتراوح سعرها بين 25 و50 جنيهًا.

ـ فيما يصل فوانيس رمضان الكبيرة للمداخل، من 500 جنيه وتصل إلى 900 جنيه.

ـ يتراوح سعر فوانيس رمضان المتوسطة مع إضاءة وزخارف، بين 180 و450 جنيهًا.

أماكن شراء فوانيس رمضان 2026

تتوفر فوانيس رمضان في عدة أماكن من بينها ما يلي:

ـ سوق الغورية، الواقع في شارع المعز.

ـ سوق العتبة، بالقرب من جراج العتبة.

ـ حارة المزين في العتبة.

ـ سوق السيدة زينب، بجوار مسجد السيدة زينب.