إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول

قال الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة حققت نجاحًا ملحوظًا منذ إطلاقها، حيث شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، إذ تم تسجيل نحو 18 ألف طلب خلال أيام قليلة، قبل أن يرتفع العدد إلى قرابة 23 ألف طلب بنهاية الأسبوع الأول.

تبسيط إجراءات التقديم

وأوضح حلمي، خلال لقائه مع الإعلامية ندى رضا في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذا الإقبال الكبير جاء نتيجة التيسيرات الواسعة التي توفرها المنصة، والتي ساهمت في تبسيط إجراءات التقديم بشكل كامل، دون الحاجة إلى التعامل مع أي أوراق أو الدخول في دورات روتينية معقدة كانت تمثل عبئًا على المواطنين في السابق.

التعامل المباشر بين المواطن

وأشار إلى أن المنصة أنهت فكرة التعامل المباشر بين المواطن وموظفي جهات الولاية، حيث أصبح بإمكان الراغبين في تقنين أوضاعهم تقديم الطلبات إلكترونيًا من منازلهم عبر الهاتف المحمول أو أجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى إتاحة الخدمة من خلال مراكز التكنولوجيا المنتشرة بالمحافظات ومكاتب الإنترنت.

مراحل إجراءات التقنين

وأكد المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة أن المنصة وفرت مستوى مرتفعًا من الشفافية، إذ تتيح للمواطن متابعة جميع مراحل إجراءات التقنين الخاصة به إلكترونيًا، بعد إلغاء الدورة المستندية والورقية القديمة، ما أسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق سهولة أكبر في الحصول على الخدمة.