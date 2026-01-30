قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
كواليس مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بأكتوبر
سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم
ألفاظ خادشة ورقص فاضـ.ح.. مباحث الآداب تتحرى حول نشاط بلوجر الدقي
ترامب: حذرت إيران.. ومن الرائع ألا نضطر لاستخدام السفن الحربية القوية
اقتصادي: السياحة تقود تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال المرحلة الحالية
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول

أراضي الدولة
أراضي الدولة
محمد البدوي

قال الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة حققت نجاحًا ملحوظًا منذ إطلاقها، حيث شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، إذ تم تسجيل نحو 18 ألف طلب خلال أيام قليلة، قبل أن يرتفع العدد إلى قرابة 23 ألف طلب بنهاية الأسبوع الأول.

 تبسيط إجراءات التقديم

وأوضح حلمي، خلال لقائه مع الإعلامية ندى رضا في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذا الإقبال الكبير جاء نتيجة التيسيرات الواسعة التي توفرها المنصة، والتي ساهمت في تبسيط إجراءات التقديم بشكل كامل، دون الحاجة إلى التعامل مع أي أوراق أو الدخول في دورات روتينية معقدة كانت تمثل عبئًا على المواطنين في السابق.

التعامل المباشر بين المواطن

وأشار إلى أن المنصة أنهت فكرة التعامل المباشر بين المواطن وموظفي جهات الولاية، حيث أصبح بإمكان الراغبين في تقنين أوضاعهم تقديم الطلبات إلكترونيًا من منازلهم عبر الهاتف المحمول أو أجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى إتاحة الخدمة من خلال مراكز التكنولوجيا المنتشرة بالمحافظات ومكاتب الإنترنت.

 مراحل إجراءات التقنين

وأكد المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة أن المنصة وفرت مستوى مرتفعًا من الشفافية، إذ تتيح للمواطن متابعة جميع مراحل إجراءات التقنين الخاصة به إلكترونيًا، بعد إلغاء الدورة المستندية والورقية القديمة، ما أسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق سهولة أكبر في الحصول على الخدمة.

استرداد أراضي الدولة أراضي الدولة أجهزة الحاسب الآلي

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

امام عاشور

هتخرج بره النادي والأمثلة كتير .. إبراهيم فايق يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

امام عاشور

خبير لوائح ينتقد قرارات الأهلي ضد إمام عاشور

الذهب

هبوط أسعار الذهب عالميًا في المعاملات الفورية 2%

فاروق حسني

فاروق حسني: الثقافة «مُعدية» ونهضة السعودية تسعدني

فاروق حسني

فاروق حسني: لم أتراجع في أي معركة ثقافية خضتها.. وعلاقتي بعائلة مبارك مستمرة

المتحف المصري الكبير

فاروق حسني: ندمت على عدم استكمال المتحف الكبير قبل رحيلي.. ونفق الأزهر فكرتي

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد