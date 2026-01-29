لجنة استرداد أراضي الدولة: تلقينا 23 ألف طلب تقنين.. و 18 يوليو آخر موعد للتقديم

أكد سعيد حلمي المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن القانون يسعى إلى تقنين أوضاع الأراضي التي يضع المواطن عليها يده .

وقال سعيد حلمي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" بعد تقنين أوضاع اليد على الأراضي يمكن للمواطن ان يشتري الأرض أو يستأجرها أو يستأجرها بعقد ينتهي بالتملك".

وأكمل سعيد حلمي :" 18 يوليو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات تقنين الأراضي وليس دورة تقنين الأراضي ".

ولفت سعيد حلمي :" هناك شروط لتقنين أوضاع الأراضي وأهمها الصور الفضائية للأراضي التي يضع عليها المواطن يده، ومن الشروط أن يكون النشاط على الأرض قبل 15 أكتوبر 2023".

وتابع سعيد حلمي :" تلقينا 23 الف طلب حتى الآن على المنصة الوطنية لتقنين الأراضي ".