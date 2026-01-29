قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان يقترب .. تفاصيل جديدة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لجنة استرداد أراضي الدولة: تلقينا 23 ألف طلب تقنين.. و 18 يوليو آخر موعد للتقديم

أراضي الدولة
أراضي الدولة
هاني حسين

أكد سعيد حلمي المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن  القانون يسعى إلى تقنين أوضاع الأراضي التي يضع المواطن عليها يده .

وقال سعيد حلمي  في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :"  بعد تقنين أوضاع اليد على الأراضي يمكن للمواطن ان يشتري الأرض  أو يستأجرها أو يستأجرها بعقد ينتهي بالتملك".

وأكمل سعيد حلمي :" 18 يوليو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات تقنين الأراضي وليس دورة تقنين الأراضي ".

ولفت سعيد حلمي :"   هناك شروط لتقنين أوضاع الأراضي وأهمها الصور الفضائية للأراضي  التي يضع عليها المواطن يده،  ومن الشروط أن يكون النشاط على الأرض قبل 15 أكتوبر 2023".

وتابع سعيد حلمي :"  تلقينا 23 الف طلب حتى الآن على المنصة الوطنية لتقنين الأراضي ".

أراضي الدولة تقنين أراضي التقنين اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

بيرتوني رانابوت

عودة الأسطورة الكلاسيكية.. سيارة بيرتوني بعدد 25 نسخة فقط

هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة

شاهد| هوندا بريلود 2026 الجديدة

تويوتا كراون موديل 2026

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

بالصور

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور

مصطفى شوقى وميرنا وليد
مصطفى شوقى وميرنا وليد
مصطفى شوقى وميرنا وليد

أول صور للخادمة المتهمة بقتل الفنانة السورية هدى شعراوي | شاهد

هدى شعراوى
هدى شعراوى
هدى شعراوى

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فيديو

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

الدكتور محمد الفحار، وكيل كلية طب المنصورة

محمد الفحار : متحف التشريح الآدمي يضم مجموعة نادرة ومتميزة من أجزاء الجسم

الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة،

عميد طب المنصورة : العديد من عمليات زراعة الكبد تتم بمستشفيات الجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد