ألفاظ خادشة ورقص فاضـ.ح.. مباحث الآداب تتحرى حول نشاط بلوجر الدقي
ترامب: حذرت إيران.. ومن الرائع ألا نضطر لاستخدام السفن الحربية القوية
اقتصادي: السياحة تقود تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال المرحلة الحالية
أعلى سعر دولار اليوم 30-1-2026
مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
موعد مباراة الأهلي ويانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
إذاعة جيش الاحتلال: الضربة الأمريكية لإيران مسألة وقت.. ورفع التأهب بسلاح الجو
لجنة الحكام تعلن طواقم مباريات الجمعة في الدوري الممتاز
تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟
دعاء ثاني جمعة من شعبان .. كلمات تغفر ذنوبك وتقضي حاجتك
مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد
فاروق حسني: جوي أوورد تكريم لكل المصريين.. وفوز العناني باليونسكو ثأر شخصي لي
اقتصادي: السياحة تقود تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال المرحلة الحالية

محمد البدوي

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية بدأ يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث انعكست آثاره الإيجابية بوضوح على مؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادي، في إطار رؤية حكومية واضحة تستهدف إصلاحًا شاملًا ومستدامًا على المدى الطويل.

 أداء الاقتصاد المصري

وأوضح الإدريسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي عكست صورة إيجابية عن أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة نفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، من بينها إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة وملفات أخرى لم تكن مدرجة ضمن البرنامج الأصلي للصندوق.

 تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشار الإدريسي إلى أن الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، حيث ساهم في تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ما يدعم التوقعات بارتفاع معدل النمو خلال العام المالي الجاري.

 محركات النمو الاقتصادي 

وأضاف أن هذه الإصلاحات كان لها تأثير مباشر في دعم قطاعات حيوية داخل الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها قطاع السياحة، الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لدوره في جذب النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل.

سعر صرف الجنيه المصري

وأكد الإدريسي أن سعر صرف الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في مؤشرات النقد الأجنبي، لافتًا إلى تسجيل ارتفاع في إيرادات قناة السويس مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تعافي عدد من المصادر الرئيسية للدخل القومي وتحسن الأداء العام للاقتصاد الوطني.

الإصلاح الاقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادي النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولي أداء الاقتصاد المصري صندوق النقد

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

