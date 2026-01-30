اقتصادي: السياحة تقود تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال المرحلة الحالية

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية بدأ يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث انعكست آثاره الإيجابية بوضوح على مؤشرات ومعدلات النمو الاقتصادي، في إطار رؤية حكومية واضحة تستهدف إصلاحًا شاملًا ومستدامًا على المدى الطويل.

أداء الاقتصاد المصري

وأوضح الإدريسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي عكست صورة إيجابية عن أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة نفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة، من بينها إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة وملفات أخرى لم تكن مدرجة ضمن البرنامج الأصلي للصندوق.

تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشار الإدريسي إلى أن الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره، حيث ساهم في تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ما يدعم التوقعات بارتفاع معدل النمو خلال العام المالي الجاري.

محركات النمو الاقتصادي

وأضاف أن هذه الإصلاحات كان لها تأثير مباشر في دعم قطاعات حيوية داخل الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها قطاع السياحة، الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لدوره في جذب النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل.

سعر صرف الجنيه المصري

وأكد الإدريسي أن سعر صرف الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في مؤشرات النقد الأجنبي، لافتًا إلى تسجيل ارتفاع في إيرادات قناة السويس مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس تعافي عدد من المصادر الرئيسية للدخل القومي وتحسن الأداء العام للاقتصاد الوطني.