خبير اقتصادي: مصر سددت جميع التزاماتها مع صندوق النقد الدولي.. ولم تتخلف عن سداد أقساطها

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الإقتصادي، أن هناك شائعات مغرضة تم إطلاقها في الفترة الأخيرة، بأن مصر تخلفت عن سداد أقساطها لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن صندوق النقد ليس مؤسسة خيرية، ولكن لا بد من سداد مستحقاته التي يعطيها للدول.

وقال مصطفى بدرة، أن صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر ملتزمة التزام دقيق ببرنامج إصلاحي إقتصادي، مما يعزز القدرات المصرية، وأن مصر لا تقف على 700 مليون دولار

وتابع الخبير الإقتصادي، أن مصر لو لم تلتزم مع صندوق النقد الدولي، لرفضت طلبات الدولة المصرية، مؤكدا أن مصر ملتزمة مع الصندوق، وهناك إشادات كبيرة من الصندوق حول الأداء المصري.