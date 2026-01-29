اقتصادي: تراجع إنتاج الغاز له أسباب داخلية ومزمنة .. وتحسن ملحوظ منذ تشكيل حكومة 2024

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن تراجع إنتاج الغاز خلال الفترة الماضية يرجع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل أسبابًا داخلية وأخرى مزمنة تراكمت على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن هذا التراجع لا يمكن عزله عن السياق العالمي والتطورات الجيوسياسية الأخيرة.

جائحة كوفيد-19

وأوضح نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة المحور، أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 شهدت عودة قوية للنشاط الاقتصادي العالمي، ما أدى إلى ضغط كبير على مصادر الطاقة المختلفة، ورفع مستويات الطلب بصورة غير مسبوقة.

الحرب الروسية الأوكرانية



وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمة طاقة خانقة في أوروبا ساهمت بشكل مباشر في زيادة الطلب العالمي على الغاز، في وقت لم يكن فيه الإنتاج قادرًا على مواكبة هذا الارتفاع السريع، وهو ما أدى إلى حالة من التباطؤ النسبي في الإمدادات.

عوامل داخلية ومشكلات مزمنة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك أيضًا عوامل داخلية ومشكلات مزمنة أثرت على معدلات الإنتاج، إلا أن المشهد بدأ يشهد تحسنًا تدريجيًا منذ يوليو 2024، وهو التوقيت الذي شهد تشكيل الحكومة الجديدة وتولي وزير البترول مهام عمله.

تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية

وأكد نافع أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، وتسريع وتيرة التنمية في قطاع الطاقة، وهو ما انعكس على تحسن المؤشرات خلال الأشهر الأخيرة، معربًا عن تفاؤله باستمرار هذا التحسن خلال الفترة المقبلة في حال استمرت الإصلاحات الحالية.

المتغيرات العالمية المتسارعة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن معالجة ملف الغاز تتطلب رؤية طويلة الأجل، واستثمارات مستدامة، إلى جانب التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة في أسواق الطاقة.