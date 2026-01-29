تحذير طبي من تسرب الغاز.. أستاذ سموم توضح خطوات الوقاية وتنقذ الأرواح

حذّرت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من خطورة حوادث تسرب الغاز داخل المنازل، مؤكدة أن الوقاية تبدأ بثلاث خطوات أساسية لا غنى عنها للحفاظ على سلامة الأفراد وتجنّب الكوارث.

أولى خطوات الوقاية

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن أولى خطوات الوقاية تتمثل في التأكد من صلاحية أجهزة الغاز المستخدمة داخل المنزل، مع ضرورة إجراء الصيانة الدورية لها وعدم إهمال أي أعطال فنية قد تشكل خطرًا مستقبليًا.



وأضافت أن الخطوة الثانية تكمن في الحفاظ على فتحات التهوية الخاصة بالأجهزة، مشيرة إلى أن بعض المواطنين يقومون بسد هذه الفتحات ظنًا منهم أنها غير ضرورية، بينما تلعب دورًا حيويًا في منع تراكم الغاز وتقليل نسب الاختناق.

جهاز إنذار مبكر

وشددت أستاذ السموم على أهمية تركيب كاشف الغاز داخل المنازل، موضحة أنه يعمل كجهاز إنذار مبكر شبيه بكاشفات الدخان والحرارة، ويختص بالكشف عن غاز أول أكسيد الكربون، الذي يُعد من أخطر الغازات السامة عديمة الرائحة.

انخفاض الضغط ونقص الأكسجين

وأشارت الدكتورة مها غانم إلى أن تسرب الغاز قد يؤدي إلى الشعور بالدوخة نتيجة انخفاض الضغط ونقص الأكسجين، مؤكدة أنه في حال شعور أي شخص بأعراض غير طبيعية، يجب إغلاق مصدر الغاز فورًا وطلب المساعدة أو الاستعانة بأي شخص قريب لإنقاذ الموقف.

خطورة تسرب الغاز

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن خطورة تسرب الغاز تزداد أثناء النوم، حيث لا يشعر الشخص بما يحدث من حوله، ما يجعل الالتزام بإجراءات الأمان والكشف المبكر أمرًا حاسمًا لتفادي الحوادث المميتة.

