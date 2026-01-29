قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
وفاة والد محمد سمير لاعب الأهلي السابق
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: قرار أوروبا حظر الغاز الروسي قانوني رغم اعتراض المجر وسلوفاكيا

روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا والاتحاد الأوروبي
هاني حسين

قال عبد الغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن حظر الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي نهائيا بحلول 2027 قرار محل جدل داخل الاتحاد الأوروبي، ويُعد قرارًا شرعيًا وسليمًا من الناحية القانونية، وقويًا سياسيًا، كونه اتُّخذ في إطار ديمقراطي وصوّتت لصالحه أغلبية الدول الأعضاء.

وأوضح العيادي، في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  في تعليقه على نية المجر وسلوفاكيا الطعن على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية، أن هذه الخطوة لا تنال من قانونية القرار، مشيرًا إلى أن المجر تمثل معارضة داخل ما يُعرف بـ«أوروبا الوسطى» أو «أوروبا الهشة اقتصاديًا»، وهي دول تعاني من ضعف في البنية التحتية وتفاوت في القدرات الاقتصادية مقارنة بدول أخرى داخل الاتحاد.

وأضاف ، أن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة متجانسة اقتصاديًا، فهناك اختلافات واضحة بين الدول في القدرة على تحمّل تبعات القرارات السياسية الكبرى، لافتًا إلى أن المجر وسلوفاكيا تعتمدان بدرجة كبيرة على الغاز الروسي، ما يجعلهما أقل قدرة على التكيّف مع السياسات الأوروبية الجديدة مقارنة بدول مثل فرنسا، التي تمتلك بنية صناعية أقوى وقدرة أكبر على تجاوز الأزمات.

وأشار العيادي إلى أن البدائل المطروحة أمام أوروبا، وفي مقدمتها التوجه نحو الحليف الاستراتيجي، لا تقتصر تكلفتها على الطاقة فقط، بل تمتد إلى أعباء إضافية تتعلق بالدفاع والأمن، وهو ما يفرض تحديات اقتصادية متفاوتة على دول الاتحاد.

روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو موسكو كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

زينة

بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. زينة: ليس حظا أبدا دائما يا الله

إنترنت بلا حدود

الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟

ترشيحاتنا

ندوة

علماء الأزهر والأوقاف: من أبهى مظاهر الإعجاز القرآني اجتماع الفخامة والعذوبة في نظمه

شيخ الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يشيد بإنشاء أول مكتب للشفافية والنزاهة الأكاديمية

ندوات جناح الأزهر

إسهامات علماء المسلمين.. ضمن ندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب غدًا

بالصور

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

بعد صورها المفبركة ولجوئها للقضاء.. 10 اطلالات لـ ياسمين عبد العزيز

بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز
بعد صورها المفبركة ..10 صور لـ ياسمين عبد العزيز

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد