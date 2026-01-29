مساعدات جديدة لغزة.. الهلال الأحمر يدفع بقافلة زاد العزة 127

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 127، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 127، أكثر من 6,185 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 3,250 طنًا سلال غذائية ودقيق، ما يزيد عن 1,540 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية، نحو 70 طنًا حليب أطفال، بالإضافة إلى نحو 1,325 طنًا مواد بترولية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

وفي إطار الاستجابة المتواصلة لتداعيات فصل الشتاء، دفع الهلال الأحمر المصري بمزيد من إمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 5,960 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 17,680 بطانية، نحو 4,090 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.