طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
أخبار البلد

مساعدات جديدة لغزة.. الهلال الأحمر يدفع بقافلة زاد العزة 127

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 127، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة. 

وحملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 127، أكثر من 6,185 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 3,250 طنًا سلال غذائية ودقيق، ما يزيد عن 1,540 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية، نحو 70 طنًا حليب أطفال، بالإضافة إلى نحو 1,325 طنًا مواد بترولية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

وفي إطار الاستجابة المتواصلة لتداعيات فصل الشتاء، دفع الهلال الأحمر المصري بمزيد من إمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 5,960 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 17,680 بطانية، نحو 4,090 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  65 ألف متطوع بالجمعية.

الشباب والرياضة بالشرقية
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
القولون
