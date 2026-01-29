أستاذ سموم تحذر: تسرب الغاز خطر صامت.. وهذه خطوات الوقاية المنقذة للحياة

حذّرت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من خطورة حوادث تسرب الغاز داخل المنازل، مؤكدة أن الالتزام بإجراءات السلامة البسيطة قد يحمي الأسر من كوارث مميتة.

تفادي مخاطر تسرب الغاز

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن هناك خطوات أساسية لا بد من الالتزام بها لتفادي مخاطر تسرب الغاز، في مقدمتها التأكد من مدى صلاحية أجهزة الغاز المستخدمة داخل المنازل، وعدم تشغيل أي جهاز تظهر عليه علامات تلف أو عطل.

وأضافت أن الخطوة الثانية تتمثل في الحفاظ على فتحات التهوية الخاصة بالأجهزة، والتي تقوم الشركة بتركيبها خصيصًا لتجديد الهواء ومنع تراكم الغازات، محذرة من قيام بعض المواطنين بسد هذه الفتحات، ما يزيد من احتمالات الاختناق وحدوث الحوادث.

أهمية تركيب كاشف الغاز

وأشارت أستاذ السموم إلى أهمية تركيب كاشف الغاز داخل المنازل، موضحة أنه يعمل كإنذار مبكر مشابه لكاشفات الدخان والحرارة، ويختص بالكشف عن غاز أول أكسيد الكربون، الذي يُعد من أخطر الغازات السامة عديمة اللون والرائحة.

شعور مفاجئ بالدوخة

وأكدت الدكتورة مها غانم أن تسرب الغاز قد يؤدي إلى شعور مفاجئ بالدوخة نتيجة انخفاض الضغط ونقص الأكسجين، مشددة على أنه في حال إحساس أي شخص بحالة غير طبيعية، يجب إغلاق مصدر الغاز فورًا وطلب المساعدة أو الاستعانة بأحد لإنقاذ الموقف.

خطورة تسرب الغاز

واختتمت حديثها بالتنبيه إلى أن خطورة تسرب الغاز تتضاعف أثناء النوم، حيث لا يشعر الشخص بالتسرب ولا تظهر عليه الأعراض في الوقت المناسب، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية وتركيب أجهزة الإنذار أمرًا بالغ الأهمية لحماية الأرواح.