سعر الذهب يتذبذب في تعاملات مساء اليوم 29-1-2026 .. وصعود جديد بـ10 جنيهات
زيارة سرية للبيت الأبيض .. الاستخبارات الإسرائيلية ترسم سيناريو المواجهة مع إيران
الطقس يغير اتجاهه.. ارتفاع درجات الحرارة غدًا ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية
توك شو

أستاذ سموم تحذر: تسرب الغاز خطر صامت.. وهذه خطوات الوقاية المنقذة للحياة

محمد البدوي

حذّرت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من خطورة حوادث تسرب الغاز داخل المنازل، مؤكدة أن الالتزام بإجراءات السلامة البسيطة قد يحمي الأسر من كوارث مميتة.

تفادي مخاطر تسرب الغاز

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن هناك خطوات أساسية لا بد من الالتزام بها لتفادي مخاطر تسرب الغاز، في مقدمتها التأكد من مدى صلاحية أجهزة الغاز المستخدمة داخل المنازل، وعدم تشغيل أي جهاز تظهر عليه علامات تلف أو عطل.

وأضافت أن الخطوة الثانية تتمثل في الحفاظ على فتحات التهوية الخاصة بالأجهزة، والتي تقوم الشركة بتركيبها خصيصًا لتجديد الهواء ومنع تراكم الغازات، محذرة من قيام بعض المواطنين بسد هذه الفتحات، ما يزيد من احتمالات الاختناق وحدوث الحوادث.

أهمية تركيب كاشف الغاز

وأشارت أستاذ السموم إلى أهمية تركيب كاشف الغاز داخل المنازل، موضحة أنه يعمل كإنذار مبكر مشابه لكاشفات الدخان والحرارة، ويختص بالكشف عن غاز أول أكسيد الكربون، الذي يُعد من أخطر الغازات السامة عديمة اللون والرائحة.

شعور مفاجئ بالدوخة

وأكدت الدكتورة مها غانم أن تسرب الغاز قد يؤدي إلى شعور مفاجئ بالدوخة نتيجة انخفاض الضغط ونقص الأكسجين، مشددة على أنه في حال إحساس أي شخص بحالة غير طبيعية، يجب إغلاق مصدر الغاز فورًا وطلب المساعدة أو الاستعانة بأحد لإنقاذ الموقف.

خطورة تسرب الغاز

واختتمت حديثها بالتنبيه إلى أن خطورة تسرب الغاز تتضاعف أثناء النوم، حيث لا يشعر الشخص بالتسرب ولا تظهر عليه الأعراض في الوقت المناسب، ما يجعل الالتزام بإجراءات الوقاية وتركيب أجهزة الإنذار أمرًا بالغ الأهمية لحماية الأرواح.

ريهام عبد الغفور
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
فتح: الجميع يجب ينحني احترامًا لقوة وصمود الشعب الفلسطيني

