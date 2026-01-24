بعد الحوادث الأخيرة.. نصائح هامة لحماية المنازل من مخاطر تسرب الغاز

قال اللواء محمد رضا، استشاري الحماية المدنية، إن الأسباب الشائعة لحالات اختناق المواطنين أهمها عدم التهوية بسبب إغلاق النوافذ والأبواب، خاصة فى فصل الشتاء.

وأوضح "رضا"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" والمذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”، أن الاختناق غالبا يحدث خلال فترات النوم بسبب تسرب الغاز وعدم الشعور به.

ووجه استشاري الحماية المدنية أهم النصائح للمواطنين لحماية منازلهم من هذا الخطر قائلًا: "لو أى مواطن يرغب فى الاستحمام عليه أن يشغل الشفاط أو يفتح النوافذ لأن بخار المياه الساخنة يتسبب فى الاختناق".

وأضاف أنه يجب تركيب السخان فى مساحات واسعة على حسب المواصفات الفنية، ولا بد أن ترتفع الهواية عن الأرض بمسافة لا تقل عن 75 سم، ويكون خلف الهواية على الشارع أو منور.

ونصح بفحص المدخنة الخاصة بالسخان كل فترة.