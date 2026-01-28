زياد بهاء الدين: برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد حقق نتائج إيجابية مهمة

أكد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الاقتصاد هو الحياة ونحن مقبلين على مرحلة مهمة في المسار الاقتصادي داخل الدولة .



وقال زياد بهاء الدين في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ينتهي هذا العام ".

وتابع زياد بهاء الين :" برنامج الإصلاح مع صندوق النقد حقق بعض النتائج الإيجابية الهامة ومنها زيادة تحويلات المصريين بالخارج ".

واكمل زياد بهاء الدين :" المجتمع المصري دفع ثمن غالي لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وأبرزها مظاهر الغلاء ".

ولفت زياد بهاء الدين :" المواطنين تحملوا برنامج الإصلاح الاقتصادي ولابد ان يشعر المواطن بثمار الإصلاح وتحسين مستوى المعيشة ".

