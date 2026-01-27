قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
رسميا.. هادي رياض لاعبا في الأهلي مقابل 35 مليون جنيه
ترامب: مجلس السلام الخاص بغزة قد يمتد إلى مناطق أخرى عند الضرورة
6 وصايا في البيان الختامي لـ منتدى الإمام الأشعري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صندوق النقد: الاقتصاد الكندي يخسر 7% من ناتجه بسبب القيود بين المقاطعات

صندوق النقد:
صندوق النقد:
أ ش أ

كشف تقرير لصندوق النقد الدولي عن أن كندا، رغم كونها واحدة من أكثر اقتصادات العالم انفتاحاً، ما زالت تعاني من سوق داخلي مجزأ يفرض قيوداً كبيرة على حركة السلع والخدمات والعمالة بين المقاطعات، وهو ما ينعكس سلباً على الإنتاجية والتنافسية والمرونة الاقتصادية.

ويشير التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الوضع ليس جديداً، إذ يعكس طبيعة النظام الفيدرالي الكندي الذي يمنح المقاطعات سلطات واسعة في مجالات الترخيص والمعايير والمشتريات وتنظيم الخدمات. ومع مرور الوقت، تراكمت الفوارق التنظيمية والاحتكاكات الإدارية لتتحول إلى عوائق أمام التوسع والمنافسة والتنقل، خصوصاً في قطاع الخدمات الذي يمثل الجزء الأكبر من التجارة بين المقاطعات.

ويقدّر الصندوق أن الحواجز غير الجغرافية داخل كندا تعادل رسوماً جمركية بمتوسط 9% على المستوى الوطني، بينما تتجاوز 40% في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية، وهي مستويات لا تُقبل عادة في الاتفاقات التجارية الدولية. كما تتحمل المقاطعات الصغيرة والأقاليم الشمالية العبء الأكبر، في حين تستفيد المقاطعات الكبرى من تكاليف أقل بفضل تنوع اقتصاداتها وكثافة شبكاتها.

ويؤكد التقرير أن إزالة هذه الحواجز قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7% على المدى الطويل، أي ما يعادل 210 مليارات دولار كندي، مدفوعة بتحسين تخصيص الموارد وتعزيز المنافسة وتوسيع نطاق الشركات ذات الأداء المرتفع. وتستفيد المناطق الصغيرة والنائية بنسبة أكبر، بينما تحقق المقاطعات الكبرى مكاسب مطلقة كبيرة بحكم دورها في سلاسل الإمداد الوطنية.

ويبرز الصندوق أن نحو 80% من المكاسب المتوقعة تأتي من تحرير قطاع الخدمات، نظراً لدوره الحيوي في جميع الأنشطة الاقتصادية، ولأن القيود في قطاعات مثل التمويل والاتصالات والنقل والخدمات المهنية ترفع التكاليف عبر الاقتصاد بأكمله.

ويدعو التقرير إلى إعطاء الأولوية للإصلاحات في القطاعات الأكثر تأثيراً اقتصادياً، وليس فقط تلك التي تسجل أعلى الحواجز المقاسة، مؤكداً أن التقدم في التمويل والنقل والاتصالات سيعزز الكفاءة والابتكار والقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

ويشدد الصندوق على أن نجاح الإصلاح يتطلب تعزيز الفيدرالية التعاونية، وجعل الاعتراف المتبادل هو القاعدة في الترخيص المهني والمعايير، مع تعزيز الشفافية والمساءلة عبر نشر بيانات دورية عن الحواجز الداخلية. كما يمكن للحكومة الفيدرالية لعب دور محفّز عبر الحوافز والتمويل المشروط، مع احترام صلاحيات المقاطعات.

ويخلص التقرير إلى أن إزالة الحواجز الداخلية تمثل فرصة اقتصادية كبيرة ومنخفضة التكلفة المالية، وأن تحويل “ثلاثة عشر اقتصاداً إلى اقتصاد واحد” لم يعد مجرد طموح، بل ضرورة لتعزيز الإنتاجية والنمو الشامل في كندا.

صندوق النقد الدولي كندا السلع الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بدر عبدالعاطي

وزيرا الخارجية ونظيره المغربي يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر كبيرة

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر كبيرة

الفضة

قفزة تاريخية للفضة تدفع سيتي لرفع توقعاته إلى 150 دولارا للأوقية

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

المزيد