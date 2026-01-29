قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خبير لوائح ينتقد قرارات الأهلي ضد إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران   -  
يارا أمين

علق عامر العمايرة خبير اللوائح علي عقوبات النادي الأهلي الانضباطية علي إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.


وكتب العمايرة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ‏"المفروض لا يتم توقيع أى عقوبات على أى لاعب اللى بعد الخضوع لتحقيق رسمى من النادي حتى يكون للعقوبة أثر قانوني"


وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

سبب العقوبة

جاء قرار الأهلي بسبب غياب إمام عاشور عن السفر مع الفريق صباح اليوم، استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز المقررة بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما اعتبره الجهاز الفني والإداري مخالفة تستوجب العقوبة.

غياب مؤكد عن مباريات حاسمة

وبناءً على قرار الإيقاف والتدريب المنفرد، تأكد غياب إمام عاشور بشكل مبدئي عن خمس مباريات مقبلة على الأقل، في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وهي:

السبت 31 يناير: يانج أفريكانز ضد الأهلي – دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 3 فبراير: البنك الأهلي ضد الأهلي – الدوري المصري

الجمعة 6 فبراير: شبيبة القبائل ضد الأهلي – دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 11 فبراير: الأهلي ضد الإسماعيلي – الدوري المصري

13 فبراير: الأهلي ضد الجيش الملكي – دوري أبطال أفريقيا

عامر العمايرة النادي الأهلي إمام عاشور يانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا

