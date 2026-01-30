قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
كواليس مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بأكتوبر
سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم
ألفاظ خادشة ورقص فاضـ.ح.. مباحث الآداب تتحرى حول نشاط بلوجر الدقي
ترامب: حذرت إيران.. ومن الرائع ألا نضطر لاستخدام السفن الحربية القوية
اقتصادي: السياحة تقود تعافي الاقتصاد المصري ونموه خلال المرحلة الحالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا في منشورٍ نشره على شبكته الاجتماعية "تروث"، قائلاً: "بناءً على رفض كندا، بشكلٍ غير قانوني وعنيد، منح شهادات اعتماد طائرات غلف ستريم، فإننا نلغي بموجب هذا الاعتماد لجميع الطائرات المصنعة في كندا".

 وأضاف: “إذا لم يتم تصحيح هذا الوضع فوراً، لأي سببٍ كان، فسأفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على جميع الطائرات المباعة للولايات المتحدة من كندا، شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر.

كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسوماً جمركية على البضائع القادمة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط، مضيفاً أن "الرئيس وقّع أمراً رئاسياً يعلن فيه حالة طوارئ وطنية" بهذا الشأن.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا تعريفة جمركية البيت الأبيض كوبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إنترنت بلا حدود

حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟

المتهمة بقتل الفنانة هدى شعراوي

الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

امام عاشور

هتخرج بره النادي والأمثلة كتير .. إبراهيم فايق يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

امام عاشور

خبير لوائح ينتقد قرارات الأهلي ضد إمام عاشور

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

ترشيحاتنا

إمام عاشور

شريف الخشاب: مشاكل إمام عاشور تتكرر في الأهلي

ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2025/2026

إمام عاشور

الدردير عن أزمه إمام عاشور: لو كان في الزمالك ما كان قعد دقيقة واحدة

بالصور

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا
مشروبات يُنصح بتجنبها لمرضى التهاب البروستاتا

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

التدخين السلبي
التدخين السلبي
التدخين السلبي

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى
أعراض تلف الكلى

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

نغم صالح
نغم صالح
نغم صالح

فيديو

ملكة جمال أمريكا

ملكة جمال أمريكا.. انتصرت على توقعات الأطباء وخسرت المعركة الأخيرة

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زوجتي لها اليد العليا في البيت .. وبسمع كلامها جدا

نغم صالح

بعد طوفان وقلبي .. نغم صالح تطلق أحدث أغانيها كباريه

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب : زي ما اتعلمنا من اللي قبلنا لازم نفيد الأجيال الجاية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد