متحدث فتح: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتنفيذ خطة الضم الكاملة للأراضي الفلسطينية

أكد المتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى للسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية وتنفيذ ما ما يسمى بـ "خطة الضم" أي ضم الأراضي الفلسطينية الى دولة الاحتلال من خلال إجراءات وقوانين وشرعنة السيطرة على الأراضي والممتلكات العامة ومنع البناء.

وتابع المتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إن الاحتلال تجاوز اتفاقيات أوسلو بهذه الإجراءات ويتعامل من خلال القانون العسكري وقانون دولة الاحتلال الذي يبسط سيطرته على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الاحتلال يسعى إلى تقنين سرقة الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى تصرف وسيادة دولة الاحتلال ولصالح التوسع الاستيطاني ولصالح إلغاء أي مسئولية لمؤسسات السيادة الفلسطينية .

وأشار المتحدث إلى أن الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة بأن الأراضي الفلسطينية محتلة لكنها حق خالص للشعب الفلسطيني ولا يملك الاحتلال أي صلاحية للسيطرة عليها .

