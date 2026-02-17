رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الدكتور حسام الدين فوزي لتوليه محافظ دمياط

يتقدم الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، بخالص التهاني وأصدق التمنيات إلى الدكتور حسام الدين فوزي أستاذ الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، لتوليه منصب محافظ دمياط، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اختيار الدكتور حسام الدين فوزي لهذا المنصب الرفيع يعكس الثقة الكبيرة في كفاءته العلمية وخبراته الأكاديمية والعملية المتميزة، مشيرًا إلى أنه يُعد من النماذج المشرفة لأبناء الجامعة الذين أثروا الحياة الأكاديمية والبحثية بإسهاماتهم البارزة في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني.

وأضاف الدكتور يحيى عيد، أن تولي أحد أبناء جامعة كفر الشيخ منصبًا تنفيذيًا مهمًا كمحافظ دمياط يُجسد الدور الوطني الذي تقوم به الجامعة في إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن في مختلف المواقع القيادية، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بأبنائها الذين يسهمون بعلمهم وخبراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية.

وأشار إلى أن محافظة دمياط تمتلك مقومات اقتصادية وصناعية وسياحية واعدة، ما يتطلب قيادة تمتلك رؤية تخطيطية وعمرانية متكاملة، وهو ما يتمتع به الدكتور حسام الدين فوزي من خبرات متراكمة في مجالات التخطيط والتنمية العمرانية.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ تصريحه بالدعاء بأن يوفق الله الدكتور حسام الدين فوزي في أداء رسالته الوطنية، وأن يسدد خطاه نحو تحقيق مزيد من الإنجازات لصالح أبناء محافظة دمياط، وخدمة مسيرة التنمية الشاملة في جمهورية مصر العربية، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.