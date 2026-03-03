قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تصاعد درامي بالحلقة 13 يضع «إفراج» في صدارة دراما رمضان 2026

مسلسل افراج
مسلسل افراج
أحمد إبراهيم

تصدر مسلسل افراج بطولة عمرو سعد مؤشرات البحث على «جوجل»، عقب عرض الحلقة الثالثة عشرة، التي شهدت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح واحدة من أبرز حلقات موسم رمضان 2026.

براءة عباس وبداية أزمة جديدة

شهدت الحلقة خروج عباس من القسم بعد سحب شداد (حاتم صلاح) لبلاغ السرقة، في تطور مفاجئ للأحداث. وجاء ذلك بعدما أكدت كراميلا، التي تجسدها تارا عماد، براءته أمام ضابط الشرطة، مشيرة إلى أنها شاهدت واقعة سرقة السيارة والعهدة التي تُقدر بنصف مليون جنيه، مؤكدة أن عباس ليس المتهم.

وخلال الأحداث، يحاول عباس حماية كراميلا من أي مضايقات، فيما يثير شداد الشكوك بتلميحاته حول طبيعة العلاقة بينها وبين عباس، ملمحًا إلى وجود تشابه بينه وبين الأخير بسبب صلة القرابة، ما يفتح باب التساؤلات.

مشهد الإعدام يهز المشاعر

وفي مشهد مؤثر، ظهر عوف (أحمد عبد الحميد) إلى جواره ملابس الإعدام الحمراء، مرددًا: «عايز أشوف عباس»، في إشارة إلى اقتراب تنفيذ الحكم، وهو المشهد الذي أثار حالة من التعاطف والجدل بين الجمهور.

صراعات عائلية وتوترات جديدة

بعد عودته إلى العمل، يسعى عباس لاستعادة مكانته أمام نجله، بينما تحتفل عليه (دنيا ماهر) بإطلاق الزغاريد، في مقابل حزن وغضب سامية (سما إبراهيم) على مصير عوف، ما يؤدي إلى خلاف حاد بين عليه وعايدة، يتدخل عباس لإنهائه مؤكدًا رضاه بقسمته.

المسلسل بطولة نخبة من النجوم، بينهم عمر سعد ، تارا عماد، حاتم صلاح،  عمر السعيد ، عبد العزيز مخيون، بسنت شوقي، وعلاء مرسي، والعمل من تأليف ورشة ملوك، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح – شركة سيدرز آرت برودكشن / صباح إخوان.

مسلسل إفراج عمرو سعد أعمال عمرو سعد

